Markéta Votápková novou Chief Growth Officer v Publicis Groupe, klientské týmy vede Josef Justián

Roli Chief Growth Officer v Publicis Groupe přebírá Markéta Votápková, která dosud vedla klientské týmy mediální divize. Jejím úkolem bude rozvíjet obchodní příležitosti napříč skupinou a pomáhat klientům využívat propojení médií, kreativy, dat, technologií a umělé inteligence k růstu jejich byznysu. Vedení klientských týmů mediální divize přebírá Josef Justián, nově jako Executive Business Director.
Na proměnu rolí se mediální divize Publicis Groupe připravovala od začátku tohoto roku. Markéta Votápková se posunula do role Chief Growth Officer, změna šla ruku v ruce s předáním role šéfa klientských týmů právě Josefu Justiánovi. Od července 2022, kdy Votápková převzala vedení klientkých týmů, se mediální divizi podařilo růst z hlediska klientských akvizic i v rámci růstu jednotlivých týmů. Ve své nové roli se bude zaměřovat na akvizice nových klientů pro mediální i kreativní divizi, a vytvářet nové propozice pro budoucí klienty tak, aby se přirozeně napojily na jejich obchodní modely a posouvaly je dál k většímu byznysovému růstu.
Josef Justián působí v Publicis Groupe s krátkou pauzou přes 11 let, začínal v roce 2012 od kdy se postupně vypracovat až do aktuální role šéfa klientských týmů. Aktuálně vede 6 klientských týmů, které dohromady pracují pro více než 200 klientů.
„V současné době vidíme na marketingovém poli nejen českého, ale i evropského byznysu významné změny, na které jsme se jednak dlouhodobě připravovali a které jsme očekávali, druhak jsme se na ně těšili. Posun Markéty a Pepy jsou pro náš přirozeným vyústěním toho, jak se rozvíjí náš proklientský přístup. Oba mají perfektní vhled do toho, jakými transformacemi naši klienti procházejí, ale také vědí, jaké inovace a nové trendy jsou v dnešním turbulentním světě ty nejvíc prorůstové pro jejich odvětví. Právě téma efektivity a adaptability se v dnešním AI-dominovaném světě stávají důležitými parametry úspěchů firem,” řekl Tomáš Varga, CEO českého Publicis Groupe.
„Marketing už dávno není souborem oddělených disciplín. Klienti potřebují partnera, který dokáže propojit budování značky, výkonnostní marketing, kreativu, data, technologie i umělou inteligenci tak, aby společně podporovaly růst jejich byznysu. Mojí ambicí je pomáhat klientům využívat nejrelevantnější kombinaci talentu, kreativity, dat a technologií v rámci naší propozice Power of One, a proměňovat ji v řešení, která přinášejí měřitelné obchodní výsledky,“ říká Markéta Votápková, Chief Growth Officer společnosti Publicis Groupe Czech Republic.
„Mým cílem je, abychom rostli nejen do počtu, ale hlavně z hlediska expertízy. Už nyní máme řadu mediálních, datových i technologických specialistů, navíc kontinuálně pracujeme na adopci AI nástrojů pro zlepšení naší efektivity. Čeká nás spousta výzev, na které se osobně moc těším,” dodává Josef Justián, Executive Business Director v Publicis Groupe Czech Republic.