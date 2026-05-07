Změna firemního vzdělávání z pasivního konzumování na reální zážitek. YORD spouští platformu TEP

Firmy školí, lidé poslouchají. Pak se vrátí do práce a chovají se pořád stejně. Platforma TEP – Training Evaluation Platform od YORD to zkouší jinak: místo prezentací vás posadí do situace, kterou byste raději nezažili. A nutí vás ji zvládnout.
Sedím v zasedačce a dívám se na rozhovor dvou žen. Jedna z nich má na očích headset. Ta druhá ne. Přesto spolu vedou docela normální konverzaci. Místy až lehce nepříjemnou a občas až překvapivě reálnou. A v tu chvíli mi dochází, že se nedívám na demo technologie. Je to komunikační trénink.
Training Experience Platform (TEP) od YORD stojí na jednoduché, ale nepříjemné pravdě: většina takových komunikačních tréninků je pasivní. Příliš vzdálená realitě. Bez emocí. Bez tlaku. Bez následků. A právě proto taky bez skutečné změny. TEP tohle obrací. Nestaví na obsahu, ale na situacích. Neučí, co říct. Nutí vás to říct.
Rozhovor, který nechcete vést. A přesto musíte
Jedna z ukázek je až banálně každodenní. Kolegyně chodí pozdě na ranní meetingy. Nic dramatického – patnáct minut sem, patnáct minut tam. Jenže postupně to začíná brzdit celý tým. Sedíte naproti ní. Nebo spíš naproti avataru, který ji zastupuje. A snažíte se tu situaci otevřít.
„Je tu jedna věc, kterou bych s tebou chtěla probrat,“ začíná HR opatrně. Vysvětluje dopady, snaží se být věcná, ale ne útočná. Hledá řešení, ne viníka. Druhá strana reaguje, odpovídá a přizpůsobuje se průběhu konverzace. Tým YORD přitom neustále pracuje na zvyšování autenticity těchto interakcí.
Jenže čím déle ten rozhovor sledujete, tím méně to vadí. To důležité se totiž děje někde jinde. Najednou si uvědomujete každou větu. Všechno, co říkáte. A taky jak to říkáte. Co tím vlastně myslíte. Přestává být důležité, že mluvíte s někým, kdo „tam není“.
Když školení přestane být komfortní
„Lidé se učí tím, že něco dělají, ne tím, že pouze konzumují,“ říká Veronika Nastoupilová, Product Owner, TEP (YORD). Kdekoliv jinde by to znělo tak trochu jako další buzzword. Ale tady ne. Tady to dává smysl, protože zážitek není neutrální. Je trochu nepohodlný. Nutí vás reagovat. Nemůžete si jen dělat poznámky. Nejde jen „nějak proplout“. Každé zaváhání je slyšet. Každá nepřesnost zůstane viset ve vzduchu o něco déle, než by vám bylo příjemné.
A zároveň – a to je klíčové – za to neplatíte žádnou reálnou cenu. TEP funguje jako bezpečný prostor. Můžete zkoušet, chybovat, opakovat. Znovu a znovu. Bez publika, bez trapnosti před kolegy, bez reálných následků. Paradoxně čím víc to působí reálně, tím bezpečnější to vlastně je.
Podle dostupných dat má tento přístup i měřitelný dopad. Studie PwC (2020) ukazuje až čtyřnásobně rychlejší dokončení individuálního tréninku a nárůst sebedůvěry při reálných pracovních situacích o 275 procent. Zkušenosti z praxe (např. Walmart ve spolupráci se Strivr) pak ukazují zkrácení operativního tréninkového času až o 96 procent a zlepšení výkonu o 10–15 procent.
Technologie, která není hlavní hrdina
Na první pohled by se mohlo zdát, že hlavní roli hraje technologie – VR headsety, AI, scénáře, analytika. Všechno to tam je a všechno to funguje. Jenže čím déle si program zkoušíte a sedíte u toho virtuálního stolu, tím víc je jasné, že toto není pointa. Technologie tady funguje spíš jako infrastruktura, která má zmizet v pozadí.
To, co zůstává v popředí, je chování. Jak vést nepříjemný rozhovor? Jak reagovat pod tlakem? Jak formulovat argumenty? Jak poslouchat? To jsou věci, které firmy, jejich HR a další zaměstnanci dlouhodobě potřebují trénovat, ale jen obtížně to dokážou uchopit. TEP se snaží dělat obojí zároveň, tedy simulovat situace a zároveň vyhodnocovat, co se v nich skutečně děje a jak úspěšní jste v řešení problémů byli.
Není to dokonalé. A právě proto to funguje
Jak realistické to vlastně je? Co když avatar reaguje jinak než člověk? Dá se tomu věřit? Tvůrčí tým z YORD se těmto otázkám nevyhýbá a neustále pracuje na dalším vývoji a zvyšování kvality interakcí.
Na detailu v tomto prostředí ale tolik nezáleží. Funguje to. Efekt totiž není v dokonalé simulaci člověka. Je v tom, že vás to donutí přemýšlet o vlastním chování. Jakmile skončí simulace, sundáte si brýle, máte čas na to popřemýšlet nad tím, co jste řekli, co byste příště měli formulovat jinak, co vůbec nezaznělo. Na začátku může být chyb hodně. Je ale důležité, že si můžete program pustit znovu a zkusit to ještě jednou.
Mezi realitou a simulací
Není třeba ptát se, jestli to funguje technologicky. Mnohem zajímavější je, co to znamená. Co se stane ve chvíli, kdy začneme trénovat chování stejně systematicky jako hard skills. Kdy budeme schopni měřit, jak vedeme rozhovory, jak reagujeme, jak se zlepšujeme. A jestli jsme na to vlastně připravení.
TEP – Training Experience Platform je od YORD dostupná ve třech úrovních: TEP.talk, TEP.confi a TEP.enterprise. Platforma cílí na firmy, které chtějí posunout vzdělávání od prezentací k reálnému tréninku chování. Více informací bude dostupných na připravovaném webu.