Pavel Šulc se stává ambasadorem Tipsportu

Fotbalista roku a čerstvý účastník Mistrovství světa ve fotbale Pavel Šulc se stává fotbalovým ambasadorem Tipsportu. Oslovit by podle vedoucího sponzoringu mohl především mladou generaci.
Česká sázková jednička je dlouhodobě známá spojením s největšími českými sportovními hvězdami např. s Ester Ledeckou nebo Davidem Pastrňákem.
„Pavel Šulc se tak připojil ke sportovním hrdinům Tipsportu. Dlouhodobě se profiluje jako lídr, postupně se stal hvězdou Viktorie Plzeň, české reprezentace a okamžitě se do podobné pozice rozehrál i ve francouzském Lyonu. Pavel navíc dokáže spojovat fotbalové fanoušky bez rozdílu klubového vyznání. Velký ohlas na spolupráci Tipsportu s Pavlem Šulcem tak očekáváme i v celé komunitě sázkařů Tipsportu,“ říká ke spolupráci vedoucí sponzoringu a eventů Tipsportu Martin Ptáčník.
Pavel Šulc je podle něj výrazný i mimo hřiště a svým osobitým stylem na sociálních sítích oslovuje především mladou generaci. „Do života naší společnosti tak zřejmě vstoupí i Šulcova kočka Franta, aktuálně asi nejznámější kočka v zemi, která se navíc chystá na fotbalové MS,“ dodává.