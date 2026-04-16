Obchodním ředitelem Plzeňského Prazdroje je nově Jan Krafka

Novým obchodním ředitelem Plzeňského Prazdroje se od dubna stal Jan Krafka, který doposud působil v pozici regionálního ředitele Asahi Germany. Nahradil tak Romana Trzaskalika, který se přesunul na pozici generálního ředitele rumunského pivovaru Ursus Breweries.
Nový obchodní ředitel Jan Krafka je s Prazdrojem provázaný už od dob studií na vysoké škole. Do společnosti nastoupil v roce 2007 jako trainee a následně prošel řadou pozic v oblasti financí a obchodu. V roce 2018 nastoupil do funkce obchodního ředitele pro hospody a restaurace a od roku 2022 pracoval jako ředitel Asahi Germany.
„Honza pochází z Plzně a 15 let v Prazdroji pracoval, díky čemuž firmu skvěle zná. V posledních čtyřech letech pak úspěšně vedl podnikání Asahi v Německu a Rakousku. Jeho zásluhou došlo k výraznému nárůstu prodejů Peroni a Tyskie i k rozšíření těchto značek. Věřím, že zúročí své dlouholeté zkušenosti a pomůže rozvíjet aktivity Prazdroje a budovat českou pivní kulturu,“ uvádí generální ředitel Plzeňského Prazdroje Michal Mrowiec.
Ve své nové roli bude mít Jan Krafka na starost spolupráci s partnery z gastronomie i retailu. „Chci pokračovat v podpoře tuzemských hospod a restaurací a v hledání příležitostí pro růst čepovaného piva, ale nejen to. Nově vidím jako velký úkol digitalizaci gastra. Jako Prazdroj chceme být partnerem a oporou našim zákazníkům ve využívání moderních digitálních technologií. Bez nich má totiž moderní hospoda mnohem menší šanci na úspěch. Současně chci rozvíjet úspěšnou spolupráci s našimi partnery v retailu a přinášet našim spotřebitelům co nejlepší zážitek při nakupování,“ říká Krafka.
Jan Krafka ve svém rodném městě absolvoval ekonomickou fakultu Západočeské univerzity a ekonomiku studoval rovněž na univerzitě ve francouzském Montpellier. Ve volném čase se věnuje především své rodině, rád jezdí na kole a hraje počítačové hry.
Na pozici obchodního ředitele střídá Romana Trzaskalika, který pracoval v Prazdroji osm let, nejprve vedl marketing, poslední tři roky obchod. „Roman se zasadil o posílení našich značek, stál například v čele iniciativ v oblasti nealkoholických piv. Jeho nadšení pro inovace nasměrovalo týmy k novým obchodním příležitostem mimo tradiční teritoria Prazdroje. Ať už šlo o úspěšný příchod nového ležáku Proud, podporu vesnických hospod nebo aktivity na podporu tuzemské gastronomie. Patří mu poděkování za přínos, energii a elán, který investoval do úspěchu Prazdroje. V nové roli mu přeji vše nejlepší,“ uvádí Michal Mrowiec.