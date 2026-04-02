Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Grayling oznamuje dvojí povýšení: Gašparová vede fin-tech tým, Plecitá se zaměřuje na digitál

Agentura Grayling sází na rozvoj vlastních talentů a oznamuje postup svých dvou konzultantek na seniorní pozice. Iva Gašparová byla povýšena do role Senior PR Consultant, kde převzala vedení finančně-technologického týmu. Pavlína Plecitá nově zastává pozici Senior Digital Consultant a zaměřuje se na vybudování silného portfolia digitálních služeb agentury.

Iva Gašparová se v nové roli Senior PR Consultant postavila do čela finančně-technologického týmu, který zajišťuje komunikaci společnosti Visa, Global Payments nebo VistaJet. Součástí Graylingu je od roku 2022. Do agentury přinesla zahraniční zkušenosti ze Spojených států, kde více než tři roky působila v texaském Dallasu jako Account Executive v místní PR agentuře. Vystudovala obor Public Relations na Columbia College Chicago.

Pavlína Plecitá se ujala nově vytvořené role Senior Digital Consultant, která reaguje na rostoucí poptávku po integrovaných kampaních. V této pozici se soustředí na budování a posilování digitálních kompetencí (digital capability) napříč klientským portfoliem Graylingu. V agentuře působí už od roku 2020, přičemž poslední dva roky zastávala pozici Public Relations Consultant se zaměřením na projektový management a sociální média. Před nástupem do Graylingu sbírala zkušenosti v Národním muzeu nebo jako redaktorka Refresheru. Je absolventkou magisterského oboru Nová média na Univerzitě Karlově.

„Obě povýšení představují přirozený krok v kariérním růstu a reflektují dlouhodobou skvělou práci obou kolegyň i rozšiřující se záběr klientských projektů naší pražské kanceláře,“ komentuje Anna Balíčková, šéfka české a slovenské pobočky Graylingu.

Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-13
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

MAM Téma čísla

a blue background with lines and networks illustration
MAM Exkluzivně v časopise

Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ