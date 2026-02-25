Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Z pozice ředitele energetického dodavatele Yello odchází Michal Kulig

Dosavadní ředitel Yello Michal Kulig se rozhodl po 13 letech působení ve společnosti ke konci února letošního roku odejít a vydat se hledat nové profesní výzvy. Michal Kulig byl se značkou Yello ze Skupiny PRE spojen od jejího založení v roce 2012 a jeho inovativní a dynamický přístup je významně podepsán pod jejím vznikem a rozvojem.

„Za více než 13 let se podařilo z Yello vytvořit respektovaného alternativního dodavatele, který patří do první desítky největších dodavatelů elektřiny a plynu. Aktuálně je také čtvrtým největším alternativním dodavatelem v Česku. Prvotním cílem bylo dosáhnout 80 tisíc zákazníků, což se podařilo, a v tomto ohledu je moje mise splněna. Nyní je potřeba dodat Yello novou energii, která se zaměří na udržení pozice a zefektivnění procesů,“ řekl ke svému odchodu Michal Kulig.

„Děkujeme Michalovi za jeho dlouholetou profesionální a inspirativní spolupráci a přejeme mu mnoho úspěchů a osobní spokojenosti do budoucna,“ uvedl k jeho odchodu obchodní ředitel Pražské energetiky Alexander Sloboda.

Řízení Yello dočasně převezme manažer PRE Martin Zeman, který bude tuto roli vykonávat souběžně se svou pozicí vedoucího sekce prodeje B2C v Pražské energetice. Zaměří se především na standardizaci a harmonizaci procesů mezi společnostmi PRE a Yello, na zvyšování výkonnosti a optimalizaci nákladů v rámci dalšího růstu obou společností. Úkolem nového pověřeného ředitele Yello bude také připravit pro značku navazující dlouhodobou obchodní strategii, která umožní systémově i obslužně přesáhnout hranici 100 tisíc zákazníků.

Zástupcem ředitele Yello zůstává i nadále Viktor Procházka, který má v kompetenci především komunikaci značky. Viktor Procházka bude novou hlavní tváří Yello pro média a současně bude nově pověřen zastupováním Yello v Asociaci nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Z hlediska PR servisu se pro redakce nic nemění – kontaktní osobou zůstává i nadále Pavel Gregor.

Michal Kulig stál v listopadu 2012 u rozšíření původně německého konceptu značky Yello Strom do České republiky. Německé Yello je dceřinou společností tamního třetího největšího dodavatele energií EnBW, česká verze Yello je součástí Skupiny PRE. V posledních letech se Yello stabilně drží mezi deseti nejznámějšími energetickými značkami v ČR. S dnešními 80 tisíci zákazníky patří k předním tuzemským alternativním dodavatelům elektřiny a plynu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské

MAM Exkluzivně v časopise

Samo Jaško 2
Komunita a lidé
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme
Kids playing video games on smart phone after school
Online a social
Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Komunita a lidé
Baronetti: Pálí se imprese na lidi, s nimiž to nepohne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ