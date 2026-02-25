Z pozice ředitele energetického dodavatele Yello odchází Michal Kulig

Dosavadní ředitel Yello Michal Kulig se rozhodl po 13 letech působení ve společnosti ke konci února letošního roku odejít a vydat se hledat nové profesní výzvy. Michal Kulig byl se značkou Yello ze Skupiny PRE spojen od jejího založení v roce 2012 a jeho inovativní a dynamický přístup je významně podepsán pod jejím vznikem a rozvojem.
„Za více než 13 let se podařilo z Yello vytvořit respektovaného alternativního dodavatele, který patří do první desítky největších dodavatelů elektřiny a plynu. Aktuálně je také čtvrtým největším alternativním dodavatelem v Česku. Prvotním cílem bylo dosáhnout 80 tisíc zákazníků, což se podařilo, a v tomto ohledu je moje mise splněna. Nyní je potřeba dodat Yello novou energii, která se zaměří na udržení pozice a zefektivnění procesů,“ řekl ke svému odchodu Michal Kulig.
„Děkujeme Michalovi za jeho dlouholetou profesionální a inspirativní spolupráci a přejeme mu mnoho úspěchů a osobní spokojenosti do budoucna,“ uvedl k jeho odchodu obchodní ředitel Pražské energetiky Alexander Sloboda.
Řízení Yello dočasně převezme manažer PRE Martin Zeman, který bude tuto roli vykonávat souběžně se svou pozicí vedoucího sekce prodeje B2C v Pražské energetice. Zaměří se především na standardizaci a harmonizaci procesů mezi společnostmi PRE a Yello, na zvyšování výkonnosti a optimalizaci nákladů v rámci dalšího růstu obou společností. Úkolem nového pověřeného ředitele Yello bude také připravit pro značku navazující dlouhodobou obchodní strategii, která umožní systémově i obslužně přesáhnout hranici 100 tisíc zákazníků.
Zástupcem ředitele Yello zůstává i nadále Viktor Procházka, který má v kompetenci především komunikaci značky. Viktor Procházka bude novou hlavní tváří Yello pro média a současně bude nově pověřen zastupováním Yello v Asociaci nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Z hlediska PR servisu se pro redakce nic nemění – kontaktní osobou zůstává i nadále Pavel Gregor.
Michal Kulig stál v listopadu 2012 u rozšíření původně německého konceptu značky Yello Strom do České republiky. Německé Yello je dceřinou společností tamního třetího největšího dodavatele energií EnBW, česká verze Yello je součástí Skupiny PRE. V posledních letech se Yello stabilně drží mezi deseti nejznámějšími energetickými značkami v ČR. S dnešními 80 tisíci zákazníky patří k předním tuzemským alternativním dodavatelům elektřiny a plynu.