PRIM získává posilu z Petrofu. Novým obchodním ředitelem je Adam Prousek

Tradiční česká hodinářská značka PRIM posiluje své vedení. Na pozici obchodního ředitele nově nastupuje Adam Prousek, manažer s praxí v obchodě i marketingu, který chce navázat na silné dědictví značky a podílet se na jejím dalším moderním rozvoji.
Adam Prousek své dosavadní profesní zkušenosti získával především ve společnosti Petrof, kde působil více než 10 let. V rodinné firmě s dlouhou tradicí působil na různých pozicích v oblasti obchodu a marketingu. Cenný vhled do fungování rodinných podniků mu přineslo také pětileté působení v představenstvu organizace Family Business Network, díky němuž měl možnost spolupracovat s řadou inspirativních českých firem. „Udělal jsem si jasno v tom, že chci pracovat s kvalitním produktem s vysokou přidanou hodnotou. Obrovsky si vážím toho, že jsem dostal příležitost pokračovat ve své kariéře právě ve firmě založené a vlastněné rodinou Hankových,“ říká Adam Prousek.
Pro nového obchodního ředitele představuje PRIM spojení špičkového řemesla a české zručnosti. „PRIM pro mě znamená tradici, krásný produkt a důkaz, že Češi mají opravdu zlaté ruce. Zní to možná jako klišé, ale čím víc toho procestujete, tím víc si to uvědomujete,“ doplňuje. Své první kroky ve firmě směřoval k důkladnému poznání jejího fungování. „Mým aktuálním úkolem je dobře se zorientovat ve firemních procesech, ale také na trhu s hodinkami. Právě proto jsem začal seznamováním s novými kolegy, prošel jsem si naši výrobu a obdivoval krásné hodinářské řemeslo,“ popisuje.
Do budoucna se chce aktivně podílet na tvorbě nové obchodní strategie a především na tom, aby její přínosy pocítili zákazníci. „Největší výzvu vidím v tom, probudit v naší značce sebevědomí. PRIM má úžasnou historii, na které lze stavět. Beru ji jako základní kámen, na který je ale třeba navázat. Pro nostalgii a vzpomínky na ‚staré dobré časy‘ není čas – potřebujeme se dívat dopředu, sledovat, a nebo ještě lépe, udávat trendy,“ říká Prousek.
Jednou z jeho priorit je modernizace procesů i portfolia tak, aby zákazníci vždy získali špičkový produkt i služby odpovídající současným očekáváním. „Rád bych se podílel na dlouhodobém a udržitelném rozvoji firmy tím, že jí přinesu dostatek spokojených zákazníků. Mým cílem je, aby lidé nosili na svých zápěstích hodinky značky PRIM hrdě, a to nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uzavírá nový obchodní ředitel.