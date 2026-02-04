Insighters získali PENNY a LACTALIS CZ

PR agentura Insighters vstoupila do nového roku s výrazným posílením klientského portfolia. V prosinci uspěla ve dvou výběrových řízeních a získala hned dva silné hráče z oblasti potravinářství a retailu – maloobchodní řetězec PENNY a mlékárenskou společnost LACTALIS CZ.
Agentura Insighters se začátkem roku rozšířila své klientské portfolio o dvě silné značky. Navazuje spolupráci se společností PENNY, jedním z klíčových hráčů českého retailu, a společností LACTALIS, která má stabilní pozici na špičce českého mlékárenského trhu.
Pro PENNY Insighters nově zajišťují externí komunikaci a PR, správu profesní sociální sítě, mediální podporu CSR aktivit i asistenci při interních komunikačních projektech a podporu v oblasti krizové komunikace.
„Vážíme si důvěry, kterou nám PENNY dává. Tato značka mluví přímo k lidem a se sítí téměř 440 prodejen je svým zákazníkům skutečně blízko. Naším úkolem bude tuhle autentičnost přenést do všech komunikačních kanálů. Chceme, aby PENNY zůstalo značkou, které lidé rozumí a věří jí,“ říká Pavla Šeborová, Account Director agentury Insighters.
Novým klientem Insighters se stala také mlékárenská společnost LACTALIS CZ, součást nadnárodní skupiny LACTALIS sídlící ve Francii. V České republice patří mezi největší hráče na trhu. Provozuje mlékárny Kunín a Klatovy a stojí za značkami jako Kunín, Galbani, Leerdammer a Président. Insighters pro společnost zajistí kompletní korporátní i krizovou komunikaci.
„Ze spolupráce se společností LACTALIS máme velkou radost a těšíme se, že budeme posilovat její značku na českém trhu. Její produkty zná každý, i my sami je máme rádi. Teď před námi stojí výzva více zviditelnit také značku samotné mlékárenské společnosti, která je jednou z největších v České republice, má moderní zahraniční know-how, a přitom má silný vztah k oběma regionům, kde působí její dvě mlékárny,” dodává Pavla Šeborová.