Dermacol si od ledna na PR vybral agenturu MC Consultant

Česká kosmetická značka Dermacol si zvolila nové PR zastoupení. V Česku se o komunikaci značky postará agentura MC Consultant, na Slovensku její partnerská agentura DIVINO.
Spolupráce MC Consultant a společnosti Dermacol má silný historický přesah. Agentura v čele s majitelkou Janou Holoubkovou zajišťovala PR komunikaci značky Dermacol již v letech 2005–2011. Po patnácti letech se tak obě strany znovu setkávají – tentokrát v nové dynamice, s důrazem na současné mediální prostředí a moderní komunikační formáty.
„Návrat ke spolupráci se značkou Dermacol vnímám jako přirozené pokračování dlouhodobého vztahu, který byl vždy založený na důvěře, otevřenosti a společném porozumění značce. Dermacol je ikonou české kosmetiky a je mi ctí, že právě MC Consultant může být u její další kapitoly,“ říká Jana Holoubková, majitelka a zakladatelka agentury MC Consultant.
Rok 2026 je pro značku Dermacol mimořádný. Společnost letos slaví 60. výročí od svého založení, které se stane hlavním tematickým pilířem PR aktivit. Na jeho komunikaci budou obě agentury – MC Consultant v Česku a Divino na Slovensku – úzce spolupracovat.
„Šedesát let značky Dermacol je nejen významným milníkem, ale i příležitostí ukázat, jak se tradiční česká značka dokáže dlouhodobě vyvíjet a oslovovat nové generace. Spolupráci s agenturami MC Consultant a Divino vnímáme jako strategický krok, který nám umožní komunikovat jednotně, autenticky a s respektem k DNA značky,“ doplňuje Věra Komárová, spolumajitelka společnosti Dermacol.
PR aktivity se budou zaměřovat také na dlouhodobé budování značky Dermacol, posilování její expertízy v oblasti dekorativní kosmetiky, péče o pleť a tělo a prohlubování vztahů s klíčovými partnery i influencery na obou trzích.
Spolupráce agentur MC Consultant a Divino není nová – společně již dlouhodobě zajišťují PR aktivity pro klienta XXXLutz, a mají tak zkušenost s koordinací komunikace ve více zemích.