FleishmanHillard posiluje expertízu v healthcare komunikaci. Do týmu přichází Judita Hrubešová

Komunikační agentura FleishmanHillard rozšiřuje svůj tým zaměřený na zdravotnictví a farmacii. Novou Senior Account Manager se stává Judita Hrubešová, která přináší zkušenosti s řízením strategických projektů a rozvojem klientských vztahů v oblasti healthcare komunikace.
FleishmanHillard dlouhodobě patří mezi přední komunikační agentury poskytující specializované poradenství v oblasti zdravotnictví, farmacie a veřejného zdraví. Posílení týmu je dalším krokem v naplňování strategie agentury zaměřené na odbornou expertízu, strategické poradenství a tvorbu smysluplných kampaní s reálným společenským dopadem.
„Zdravotnictví a farmacie jsou jedním z nejrychleji rostoucích a strategicky významných segmentů našeho portfolia v public relations i public affairs. S nástupem Judity posilujeme zázemí a tým pro další rozvoj služeb a růst našich aktivit v této oblasti,“ říká Marcel Bodnár, Associate Director a vedoucí týmu korporátní komunikace ve FleishmanHillard.
Judita Hrubešová přináší zkušenosti v oblasti strategické komunikace, public relations a práce s klienty nejen ze sektoru zdravotnictví a farmacie. Ve FleishmanHillard se zaměří na poradenství, řízení komplexních komunikačních projektů a rozvoj dlouhodobých vztahů se stávajícími i novými klienty.
„Vážím si příležitosti stát se součástí týmu FleishmanHillard a převzít odpovědnost za healthcare PR agendu. V oblasti, která prochází dynamickým vývojem a vyžaduje specializovaný přístup, dokážeme nabídnout klientům hlubokou znalost prostředí a díky tomu strategická komunikační řešení i kampaně s reálným společenským dopadem,“ říká Judita Hrubešová, Senior Account Manager, FleishmanHillard.
Do FleishmanHillard Hrubešová přichází z agentury Stance Communications, kde měla na starosti klienty z oblasti farmacie, například Sanofi a Servier. Předtím působila v agentuře Grayling, kde stála v čele týmu zajišťujícího komunikaci pro klienta Google Česká republika. Svou profesní kariéru zahájila v Českém rozhlase jako redaktorka zpravodajství, později se stala šéfredaktorkou stanice ČRo Radio Wave.