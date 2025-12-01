Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny

Online supermarket Rohlík oznamuje několik klíčových změn ve vedení společnosti na lokální i skupinové úrovni. Tyto kroky jsou součástí celoskupinové snahy centralizovat a zefektivnit klíčové funkce, a zároveň posílit lokální trhy tak, aby se mohly maximálně soustředit na zákazníky a ziskovost.
Olin Novák, který v uplynulých měsících vedl německou pobočku Rohlik Group Knuspr a rakouský Gurkerl v období jejich zásadní transformace a silného růstu, se nyní naplno vrací ke své skupinové roli Chief Revenue Officer (CRO). Nadále tak bude řídit jednotlivé trhy a dohlížet na centralizované komerční a marketingové funkce celé skupiny.
Na úrovni českého trhu byla Miroslava Vopatová jmenována vedoucí českého trhu pro Rohlik.cz, a to nad rámec své stávající role komerční ředitelky. Ve vedení nahrazuje Martina Beháně, který stál v čele Rohlik.cz, uplynulé tři roky a z toho poslední rok zároveň řídil i širší region CEE. Jeho odchod probíhá ve vzájemné shodě a dobré spolupráci s Rohlik Group.
Na úrovni celé Rohlik Group převezme Tomáš Čupr přímé vedení IT organizace, a to po odchodu Davida Pavlíka, který odchází ze své role Chief Technology Officer (CTO).
„Chtěl bych Martinovi poděkovat za růst našeho českého byznysu v uplynulých třech letech a také za vedení maďarského a rumunského trhu v období, kdy jsem se naplno soustředil na transformaci našeho podnikání v Německu a Rakousku. Přeji mu mnoho úspěchů do budoucna. Zároveň jsem hrdý, že můžeme Mirku přivítat jako naši novou vedoucí českého trhu. Po šesti úspěšných letech v roli komerční ředitelky jsou její hluboké obchodní zkušenosti, porozumění zákazníkům a silné leadershipové schopnosti přesně tím, co potřebujeme pro další kapitolu Rohlik.cz,“ komentuje změny Olin Novák.