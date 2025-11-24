Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Radana Čechová nastupuje jako výkonná ředitelka AKA

© Asociace komunikačních agentur

Asociace komunikačních agentur (AKA) má novou výkonnou ředitelku. Valná hromada potvrdila v pondělí 24. listopadu do funkce Radanu Čechovou, zkušenou novinářku a bývalou šéfredaktorku týdeníku Marketing & Media, která do hlasování vstoupila s největším počtem nominací ze všech kandidátů. 

Čechová ve funkci nahradí Kateřinu Hrubešovou a její mandát potrvá tři roky. Společně s prezidentkou asociace Petrou Jankovičovou mají organizaci provést další etapou změn v dynamicky se vyvíjejícím komunikačním oboru.

V nové roli se chce soustředit na posilování hodnoty komunikačního odvětví, podporu transformace agentur a rozvoj vztahů s veřejnou správou. „Aby měla AKA silnou budoucnost, musí mít jasnou ambici, kterou dokáže přetavit v každodenní kroky, jež budou pro agentury užitečné. Musí být relevantní, přehledná a čitelná. Odtud vzniká důvěra i energie k větším věcem,“ uvedla Čechová na Linkedinu.

Dosavadní výkonná ředitelka Kateřina Hrubešová, která funkci vykonávala od roku 2023, oznámila rozhodnutí již dále nekandidovat na červnovém jednání prezidia AKA. Svůj odchod z funkce vysvětlila pracovním vyčerpáním. Prezidentkou asociace zůstává i nadále Petra Jankovičová, CEO agentury Triad Prague.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ