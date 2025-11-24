Radana Čechová nastupuje jako výkonná ředitelka AKA

Asociace komunikačních agentur (AKA) má novou výkonnou ředitelku. Valná hromada potvrdila v pondělí 24. listopadu do funkce Radanu Čechovou, zkušenou novinářku a bývalou šéfredaktorku týdeníku Marketing & Media, která do hlasování vstoupila s největším počtem nominací ze všech kandidátů.
Čechová ve funkci nahradí Kateřinu Hrubešovou a její mandát potrvá tři roky. Společně s prezidentkou asociace Petrou Jankovičovou mají organizaci provést další etapou změn v dynamicky se vyvíjejícím komunikačním oboru.
V nové roli se chce soustředit na posilování hodnoty komunikačního odvětví, podporu transformace agentur a rozvoj vztahů s veřejnou správou. „Aby měla AKA silnou budoucnost, musí mít jasnou ambici, kterou dokáže přetavit v každodenní kroky, jež budou pro agentury užitečné. Musí být relevantní, přehledná a čitelná. Odtud vzniká důvěra i energie k větším věcem,“ uvedla Čechová na Linkedinu.
Dosavadní výkonná ředitelka Kateřina Hrubešová, která funkci vykonávala od roku 2023, oznámila rozhodnutí již dále nekandidovat na červnovém jednání prezidia AKA. Svůj odchod z funkce vysvětlila pracovním vyčerpáním. Prezidentkou asociace zůstává i nadále Petra Jankovičová, CEO agentury Triad Prague.