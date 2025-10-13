Zadavatelé a značky
Marketing v Sazce nově vede David Schenk, tým transformace Martin Novák

David Schenk ze Sazky

© Sazka

Sazka, která se připravuje na plánovaný lednový rebranding a přijme jméno své mateřské společnosti Allwyn, oznamuje dvě změny ve vrcholovém managementu.

Novým ředitelem marketingu se od října stal David Schenk, který doposud zodpovídal za zákaznickou zkušenost a nyní povede obě oblasti společně. Do nově vytvořené pozice Chief Transformation Officer (ředitel pro transformaci) nastupuje Martin Novák, který se vrací s cennými zkušenostmi z britského Allwynu. Prioritou obou ředitelů je úspěšné provedení firmy jednou z největších proměn v její historii – přejmenováním Sazky na Allwyn spojeným s řadou produktových novinek a benefitů pro zákazníky.

Transformace pod taktovkou nového ředitele

Martin Novák působí v Sazce téměř deset let. Nastupoval do oddělení řízení vztahů se zákazníky (CRM), vybudoval divizi Business Intelligence a podílel se na přípravě nabídky Allwynu pro získání licence na provozování britské národní loterie. „Mým hlavním úkolem bude vybudovat v Sazce transformační tým, využit sílu mezinárodní značky Allwyn a ve spolupráci s týmy z ostatních trhů vytvořit moderní zábavní produkty založené na špičkových technologiích, které osloví zákazníky jak v České republice, tak na dalších evropských trzích Allwynu,“ vysvětluje Martin Novák.

Martin Novák

Novák přináší klíčové znalosti z Velké Británie, kde se jako člen vedení Allwynu v roli technologického ředitele podílel na propojení firem Camelot a Allwyn UK, zejména jejich datových systémů a firemní kultury. „Naučil jsem se řídit změny v situacích, kdy vedle sebe běží běžný provoz a zároveň měníme chod celé firmy. Tyto zkušenosti se mi teď budou hodit při vedení transformačních procesů i při propojování lidí z různých trhů a kultur. Chceme, aby Sazka, jako součást skupiny Allwyn, patřila mezi absolutní světovou špičku,“ upřesňuje Martin Novák.

Zákazník a značka v centru dění

David Schenk působí v Sazce taktéž deset let. Vybudoval oddělení CRM, tým zaměřený na inovace a později celou novou divizi zákaznické zkušenosti. Nyní nově přebírá také odpovědnost za kompletní marketingovou strategii. Jeho prvním hlavním úkolem bude provést značku rebrandingem.

„Hlavním cílem je teď úspěšně doručit rebranding Sazky na značku Allwyn. Chceme zajistit, aby naši zákazníci i veřejnost jasně vnímali, že Allwyn jim přináší víc, ať už jde o nové produkty, služby nebo celkový zážitek ze značky,“ říká David Schenk, ředitel marketingu. „V nové roli chci ještě těsněji propojit marketing a zákaznickou zkušenost. Každá kampaň i produkt musí skutečně vycházet z porozumění potřebám lidí, kteří s námi přicházejí do kontaktu.“

Svoji vizi dále rozvádí s důrazem na absolutní konzistenci značky, kterou vnímá jako klíčovou. „Marketing podle mě není jen o kampaních a vizuálech, ale o celkovém zážitku, který s námi zákazníci mají. Značka musí být konzistentní v tom, co říká, i v tom, co dělá, a to od komunikace až po produkt a zákaznický servis,“ dodává Schenk.

Společnost Sazka se ke konci ledna 2026 přejmenuje na Allwyn a přijme tak jméno své mateřské společnosti. Tradiční česká značka projde proměnou po téměř 70 letech od svého vzniku. Allwyn přitom vyrostl právě ze Sazky, která stála u jeho zrodu a stala se základem pro vznik mezinárodní loterijní skupiny působící dnes v Evropě i USA.

Nová éra Sazky odstartovala kampaní od VCCP
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

