Nová éra Sazky odstartovala kampaní od VCCP

Sazka spustila novou komunikaci, která pod hlavičkou skupiny Allwyn otevírá novou éru loterií a zábavy. Kreativní koncept od VCCP využívá novou vizuální identitu Allwyn a propojuje lokální tradici se silou globální spolupráce, jejíž součástí je také partnerství s Formulí 1 a stájí McLaren.
Sazka v nové kampani oznamuje vstup do nové éry jako součást skupiny Allwyn. Komunikace propojení obou značek představuje první informační fázi rebrandingu Sazky na Allwyn.
Allwyn oslovuje miliony zákazníků na evropských trzích, ve Velké Británii a USA a jeho ambicí je stát se globální jedničkou v oblasti loterií, her a zábavy. Díky mezinárodnímu know-how dokáže podle Sazky nové impulzy, inovace i atraktivnější formy zábavy. „Naším cílem je propojit to nejlepší z dlouhé tradice Sazky s čerstvým globálním přístupem Allwynu a ukázat zákazníkům, že jejich oblíbené hry mohou být ještě zábavnější a relevantnější pro nové generace hráčů,“ říká David Schenk, Chief Marketing Officer Sazky.
Kreativa kampaně staví na vizuálním prvku Allwyn čoček (lenses), které propojují všechny formáty kampaně a symbolizují pohled na loterie a hry v nové perspektivě. Vizuální identitu značky Allwyn připravila londýnská agentura SomeOne, součást VCCP Group. Na kampani pracovala pražská VCCP, přičemž spolupráce vycházela z globálního partnerství Allwynu a VCCP Group. „Chtěli jsme vytvořit koncept, který respektuje tradici Sazky a zároveň otevírá pohled do jejich budoucnosti v rámci Allwyn. Vizuální prvek Allwyn lenses nám umožnil tyto dva světy propojit,“ říká Luboš Jahoda, Business Director VCCP.
Novou éru loterií a zábavy podtrhuje také partnerství Allwynu s Formulí 1 a týmem McLaren, díky kterému mohou zákazníci Sazky zažít světovou sportovní událost z první ruky. Hlavní sdělení kampaně mají podporovat i konkrétní produktové inovace – Allwyn do nabídky Sazky přináší extra výhry, například díky rozšířenému slosování Extra Renty nebo novou bonusovou nabídkou pro zákazníky, Allwyn Joker, která násobí výhry a přináší exkluzivní zážitky jako je velká cena Formule 1.
Spoty ke kampani režírovalo duo Wolfberg v produkci Armada Films, o fotografickou část se postaral Jan Kasl, obsah pro sociální sítě pořídil Martin Bernard pod hlavičkou Girl&Bear. Mediální zajištění má na globální úrovni na starosti agentura Hearts & Science. Kampaň běží od 1. října napříč televizí, outdoorovými formáty, digitálem, sociálními sítěmi i instore komunikací.