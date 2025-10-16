Zadavatelé a značky
Kosta Schneider: Kreativita jako odvaha. Ukrajinský tým ovládl Golden Drum

© Archiv Publicis Groupe

  • Doporučujeme

Ukrajinský kreativní tým Saatchi & Saatchi, vedený Kostou Schneiderem, získal na letošním festivalu Golden Drum dvě Grand Prix, čtyři zlaté a dvě stříbrné ceny. V době války tak dokázal, že kreativita může být i aktem odporu a naděje.

Ukrajinský tým Saatchi & Saatchi, který z pozice kreativního šéfa vede Kosta Schneider, zazářil na letošním ročníku festivalu Golden Drum. Odnesl si hned devět cen: dvě Grand Prix, čtyři zlaté, dvě stříbrné a jeho shortlistové umístění. Tím se agentura zařadila mezi absolutní vítěze soutěže, která dlouhodobě patří k nejprestižnějším v regionu střední a východní Evropy.

„Byl to neskutečný moment. Nejen pro náš tým, ale pro všechny, kteří v téhle době věří, že kreativita má smysl,“ řekl Kosta Schneider, Chief Creative Director Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic. „Cítíme obrovskou zodpovědnost, protože tvoříme v čase války – a přesto, nebo právě proto, se snažíme ukázat, že nápad a odvaha dokážou víc než strach.“

Úspěch z Kyjeva do Evropy

Festival Golden Drum, které se každoročně koná ve slovinské Portoroži, patří k nejvýznamnějším reklamním soutěžím v Evropě. Soustředí se především na kreativní agentury ze střední a jihovýchodní Evropy, a právě proto je pro regionální tvůrce často stejně prestižní jako Cannes Lions.

Nahlédněte pod pokličku letošního Golden Drumu – reportáž přímo z místa dění pro vás chystáme ve vydání Marketing & Media číslo 42, které vychází už 17. října, rozhovor s Kostou Schneiderem nejen o vítězné kampani vyjde v čísle 44 v pátek 31. října 2025.

Letos se mezi nejsledovanější jména dostal právě tým Saatchi & Saatchi Ukraine, který si odnesl ocenění za projekty s hlubokým přesahem. Mezi nimi dominoval The Minefields Honey Project – kampaň, která propojuje symboliku, inovaci i ekologické poselství. Projekt přetváří zaminovaná ukrajinská pole v místo naděje: díky včelám, které na nich sbírají med, vzniká produkt upozorňující na rozsah ekologických škod páchaných v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajině.

Schneider říká, že síla projektu spočívala v jeho jednoduchosti: „Nechtěli jsme dělat reklamu o válce. Chtěli jsme vytvořit něco, co přetvoří bolest v něco pozitivního, v gesto, které pochopí lidé po celém světě.“

Od reklamy ke kultuře

Podle Schneidera dnešní reklama musí přesahovat hranice komerce. „Myslím, že čím dál víc kampaní přestává být jen o značkách. Jde o kulturu, o příběhy, které mají dopad. Reklama může být kulturním aktem – pokud má odvahu,“ dodává. Podle něj je Golden Drum důkazem, že i v nejistých časech má kreativita své místo. „Když vidíte, kolik lidí v Portoroži tleská práci, která vznikla uprostřed války, pochopíte, že reklama může být i projevem odvahy,“ říká Schneider.

Kosta Schneider vedle ukrajinské pobočky Saatchi & Saatchi vede i kreativní agentury české Publicis Groupe. Shodou okolností právě mladí pražské talenti Saatchi & Saatchi Prague získali za svoji práci cenu Young drummers, která tak poprvé v historii zamířila do Česka.

Mladí talenti ze Saatchi & Saatchi Prague si na Golden Drumu vybubnovali vítězství
Irena Krcháková

