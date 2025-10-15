Mladí talenti ze Saatchi & Saatchi Prague si na Golden Drumu vybubnovali vítězství

Prestižní Young Drummers Competition 2025, která se koná po boku 31. ročníku slovinského mezinárodního festivalu kreativity Golden Drum, zná své mladé vítěze. Letos se vítězi Young Drummers stali čeští talenti Joanna Santarius a Vojtěch Vaník ze Saatchi & Saatchi Prague, spadající pod Publicis Groupe.
Santarius a Vaník společně zpracovávali zadání, které vzniklo propojením Golden Drum, Mastercard a historického odkazu k místu Planica. Ze slovinské Portorože si tak přiváží historické vítězství.
„Jump into a World Where Everyone Belongs“ – tak znělo hlavní zadání soutěže, která odkazovala k legendárním závodům ve skoku na lyžích ve slovinské Planici. Ten je zde pořádán již od roku 1934 a právě Mastercard jej podporuje dlouhodobě. Zadáním pro mladé kreativce do 30 let pak bylo vytvořit postery s odkazem na event a výše zmíněnou větu. Mladou dvojici ocenila mezinárodní porota ve složení Alexis Champa, Jessica Claar, Bianca Geater, Viktor Shkurba a Adam Zdeb.
Joanna Santarius a Vojtěch Vaník na zadání odpověděli originálním způsobem, když pomocí typické siluety platební karty propojili historické fotografie se současností. V sérii tří tematických posterů zdůrazňují přijetí, pospolitost a pozitivní aspekty sportu. Výrazný vizuál doplňují texty zdůrazňující, že v Planici jsou vítání všichni bez rozdílu.
„Chtěli jsme propojit historii Planice se současností. Využili jsme specifickou siluetu karty a akcentovali pozitiní stránky sportu,” uveda Joanna Santarius, Art Director Saatchi & Saatchi Prague.
„Pro nás to byla skvělá zkušenost, zadání samotné se nám líbilo i protože otevíralo téma přijetí a inkluze, které jsme využili i v odkazu na mezinárodní soupeření ve sportu,“ uvedl Vojtěch Vaník, Copywriter Saatchi & Saatchi Prague.
„Pro nás jsou to úžasné zprávy a důkaz toho, že naši mladí kolegové a kolegyně dokáží vytvářet kreativu, která funguje nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. Máme ohromnou radost, že jsou součástí našeho týmu,“ dodává Lucie Dubová, Business Director Saatchi & Saatchi Prague.