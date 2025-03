Barbora Fryč Šumanská přestoupila z Ogilvy k MSL Czech Republic

Po 15 letech v agentuře Ogilvy vede Barbora Fryč Šumanská nově projekty zaměřené na rodiny a mladá publika v agentuře MSL.

Dosavadní ředitelka pro social v agentuře Ogilvy ze skupiny WPP Barbora Fryč Šumanská nastoupila od března do agentury MSL Czech Republic spadající pod Publicis Groupe. Působí ve funkci „head of family & youth audiences“. Změnu oznámila Šumanská na svém LinkedIn. „Bude to jízda,“ slíbila v reakcích na příspěvek MSL.

Před svým přestupem vedla v agentuře Ogilvy tým pro sociální média, který před šesti lety založila. Pracovala s ním na kampaních mimo jiné pro T-Mobile, Lego či Mars. Vedla tým 25 lidí, který působil napříč čtyřmi zeměmi. S kampaněmi získali mimo jiné 17 českých Effie včetně šesti zlatých.

Zároveň takřka deset let působila jako account directorka Ogilvy a vedla týmy pro klienty, kam vedle Lega patřily BAT, Calibra či GSK.

Mezi lety 2010 a 2015 pak v Ogilvy působila jako account manažerka. Předtím působila ve společnostech Pleon Impact nebo Colormedia.