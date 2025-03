Andy Sitta, zakladatel a šéf Seznam Brand Studia, končí po osmi letech v Seznamu

V Seznamu stál za projektem Seznam Native, následně vybudoval celé Seznam Brand Studio. Nyní Andy Sitta po osmi letech odchází, chce pracovat na vlastním projektu, kde bude on sám vlastníkem.

Konec v Seznamu ohlásil Sitta na svém LinkedInu.

„Když jsem v Seznamu vymýšlel projekt Seznam Native, chtěl jsem, abychom byli nejlepší na světě. Ono totiž s každým novým projektem si ty cíle člověk dává výš. Zlom nastal, když jsem měl možnost vybudovat rovnou celé Seznam Brand Studio, za což patří velké díky Tomáš Búřil, který mi to umožnil. Najednou jsem nemusel dělat většinu věcí sám. A pak to šlo rychle. Nejdřív jsme se dostali mezi nejlepší malá studia světa a hned jak jsme narostli na 20 lidí a začali soupeřit s těžkými vahami v oboru, šup, Studio roku,“ uvedl Sitta.

Projekt bude nadále pokračovat bez Sitty.

„Teď je ten tým neuvěřitelně našlapanej. Plnej super lidí, díky kterým jsem se každý den do práce těšil. Nemám obavu, že by spanilá jízda Seznam Brand Studia měla končit. Ostatně, jak moc velký to ještě bude, je jen na Seznamu. O poptávku nouze není,“ pokračuje Andy Sitta.

„Už to ale bude beze mě. U vánočního reflektování jsem si uvědomil, že potřebuju udělat změnu. A jelikož neumím jet v módu menším než na 110 procent, musím z toho vlaku vystoupit, nadechnout se, srovnat si priority a zase to někam vysoko namířit. Tentokrát ale někam, kde budu mít ownership. Chci si zkusit něco vybudovat podle sebe, bez kompromisů,“ uzavírá.