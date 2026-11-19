Nepřeskočitelná reklama pozornost spotřebitelů příliš nezískává. Tištěné letáky naopak oceňují mimo jiné proto, že si sami mohou zvolit, kdy si nabídku prohlédnou. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK.
Pokud lidé narazí na reklamu, kterou nemohou přeskočit, nejčastěji čekají, až skončí. Takto ji ignoruje 73 % dotázaných, dalších 17 % ji vypne nebo odejde. Pozorně ji podle vlastních slov sledují pouze 4 % respondentů. Téměř tři čtvrtiny účastníků průzkumu přitom považují za důležité setkávat se s reklamou ve chvíli, kdy ji sami hledají, nikoli když je vyruší při jiné činnosti. Tento přístup se odráží také v hodnocení jednotlivých reklamních formátů. Celkem 76 % respondentů souhlasí s tím, že jim tištěné letáky vyhovují více než televizní či online reklama, protože si sami mohou zvolit, kdy se jim budou věnovat. Za obtěžující je považuje méně než čtvrtina dotázaných.
„Mezi reklamou, kterou člověk musí přetrpět, a nabídkou, kterou si sám prohlédne, je podstatný rozdíl. Leták dává lidem možnost vybrat si čas, místo i tempo. Mohou porovnat ceny, vrátit se k zajímavému výrobku nebo si označit, co potřebují koupit,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Tištěné letáky získaly nejlepší hodnocení také v přehlednosti a důvěryhodnosti mezi sledovanými zdroji nákupních informací. Za nejpřehlednější je označilo 49 % respondentů, zatímco online letáky a aplikace obchodníků získaly shodně 17 %. V případě důvěryhodnosti se pro tištěné letáky vyslovilo 45 % dotázaných. Aplikace prodejců dosáhly 20 % a online letáky 15 %. Rozdíly se projevují také v pravidelném využívání jednotlivých zdrojů. Tištěné letáky jako zdroj nákupních informací sleduje pravidelně třetina respondentů, online letáky a aplikace obchodníků přibližně pětina.
Digitální nabídky mají výhodu dostupnosti
Významnou roli při hodnocení nákupních zdrojů hraje také nakládání s osobními údaji. Celkem 73 % respondentů oceňuje, že při prohlížení tištěných letáků nemusí žádné údaje poskytovat. U online nákupních zdrojů naopak 59 % lidí vadí sdílení údajů, které by mohly být zneužity. Téměř polovině respondentů vadí také nutnost průběžných aktualizací. Digitální nabídky mají přesto své výhody. Dvě třetiny dotázaných oceňují, že je mají díky mobilnímu telefonu vždy po ruce. Podle Staňka proto není nutné tištěné a digitální formáty stavět proti sobě. Obchodníci by měli podle něj zachovat možnost volby podle nákupních návyků zákazníků.
Tištěné reklamní letáky dostává do schránky 72 % českých domácností. V domácnostech, kam jsou doručovány, si je někdo z členů pravidelně pročítá ve 44 % případů. Dalších 44 % domácností je otevírá příležitostně, například když právě potřebuje nakoupit. Alespoň občas se tak k letákům dostane někdo z domácnosti v 88 % případů. Průzkum zároveň ukázal, že 8 % Čechů letáky do schránky nedostává, přestože by o ně měli zájem.
Sledování letáků zůstává pro většinu jejich čtenářů zavedeným návykem i v době inflace. Šest z deseti uvedlo, že jim věnuje stejnou pozornost jako dříve. Dalších 24 % je sleduje více nebo s tím začalo nově. Pouze 7 % respondentů uvedlo, že letáky sleduje méně.
Průzkum agentury STEM/MARK pro Českou distribuční, která je součástí skupiny VLTAVA LABE MEDIA, proběhl na přelomu září a října 2026. Zúčastnilo se ho 1522 respondentů starších 18 let, kteří jsou zcela nebo částečně zodpovědní za nákupy pro svou domácnost. Vzorek byl reprezentativní z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.