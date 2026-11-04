Lidé reklamu odscrollují za tři vteřiny, video od člověka s telefonem ne

Podle výzkumu TikToku a CreatorIQ připadá 90 % efektu reklamy na zapamatování na prvních šest sekund. Když se v prvních dvou sekundách objeví člověk nebo tvůrce, roste schopnost videa diváka udržet o 50 % a rozpoznatelnost reklamy o 32 %. Sedmdesát jedna procent diváků uvádí, že si produkt koupili, protože jim tvůrce ve videu přišel autentický.
Výsledky se ukazují i ve výkonnostní reklamě. Reklamy na Facebooku, které využívají obsah a hodnocení od zákazníků, dosahují podle dat Yotpo a Meta až čtyřnásobného CTR a zhruba o polovinu nižší ceny za proklik i za akvizici. Proč to funguje? Doporučení od lidí, které znají, věří 84 % spotřebitelů. Reklamám na sociálních sítích a v online videu jen 48 %.
Celosvětový trh s UGC platformami letos podle Grand View Research poroste z 9,6 na 12,3 miliardy dolarů a do roku 2033 má každoročně růst téměř o čtvrtinu.⁴ Mezi klienty WOO, kteří UGC využívají je i Foodora. „Značky se konečně smířily s tím, že video od člověka s telefonem jim prodá víc než spot za půl milionu. Natočit jedno takové video umí každý. Natočit jich desítky měsíčně v několika zemích, s předem schváleným scénářem a vyřešenými právy, už skoro nikdo. Přesně na to jsme poslední měsíce ladili proces,“ říká Petr Srna, CEO WOO.
Databáze prověřených a zasmluvnených tvůrců s jasným scénářem je základ
WOO pracuje s vlastním poolem prověřených a zasmluvněných tvůrců. Klient si tvůrce vybírá podle stylu a zpracování, ne podle počtu sledujících, a před natáčením schvaluje scénář. Dostane hotová videa sestříhaná, otitulkovaná a s brandingem, ve všech formátech a délkách. Licence pro organické i placené nasazení včetně boostingu jsou v ceně. Žádné překvapení ve chvíli, kdy video začne fungovat. Pro Foodoru tak vznikla série videí, kde každé natáčení přineslo sadu výstupů ve svislém i čtvercovém formátu a ve dvou délkách, připravených pro různé kanály i A/B testování v placené kampani. „Když to vezmeme doslova, UGC je obsah, který lidé tvoří sami od sebe a zadarmo. My dodáváme placenou produkci v autentické formě. Jenže celý trh tomu říká UGC, tak nebudeme dělat chytré a mluvíme stejným jazykem jako klienti,“ dodává Srna, který tohle téma rozvířil na svém LinkedInu.