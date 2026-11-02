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Dovoz z Číny podléhá novým poplatkům, české e-shopy tak mají příležitost oslovit zákazníky

Nákupy na čínských online tržištích omezilo nebo zcela ukončilo 67 % Čechů, kteří na nich dříve nakupovali. Část zákazníků se přesouvá k českým e-shopům. Dovoz malých zásilek ze zemí mimo EU navíc od léta podléhá novým celním pravidlům. Od listopadu přibyl také manipulační poplatek ve výši 2 eur.

Změny v pravidlech pro dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii se začínají promítat do nákupního chování českých spotřebitelů. První opatření v podobě cel na malé zásilky přišlo už v létě, od 1. listopadu se k němu přidal manipulační poplatek ve výši 2 eur. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro logistickou skupinu DODO omezilo 67 % lidí, kteří dříve nakupovali na čínských online tržištích, své objednávky nebo s nimi úplně přestalo. Zcela přestalo nakupovat 32 % respondentů, dalších 35 % objednává méně často. Zkušenost s nákupem na těchto platformách má přibližně dvě třetiny českých uživatelů internetu.

Část zákazníků po omezení nákupů hledá alternativy u jiných obchodníků. Podle průzkumu nyní 24 % z těch, kteří nákupy na čínských tržištích omezili, pořizuje stejné zboží na českých e-shopech. Dalších 16 % zamířilo na e-shopy v jiných zemích EU a 11 % začalo nakupovat v kamenných prodejnách. Naopak 27 % lidí uvedlo, že zboží, které dříve objednávali z Číny, nyní nekupují vůbec. Pro 22 % respondentů se nákupní chování nezměnilo a 11 % nakupuje stejně často, případně ještě více než dříve.

Další regulace může změnit cenové srovnání

Listopadový manipulační poplatek může podle Tomáše Čupra, ředitele marketingové agentury PPC Profits, dále zmenšit cenový rozdíl mezi čínskými tržišti a evropskými obchodníky. Největší dopad očekává u drobného a levného zboží, u něhož může i několik desítek korun navíc ovlivnit rozhodování zákazníků. Ti podle něj začnou více porovnávat konečnou cenu objednávky včetně dopravy a dalších poplatků. O novém opatření přitom podle průzkumu vůbec nevědělo 29 % dotázaných. Stejný podíl měl pouze základní povědomí bez znalosti konkrétních podrobností.

Čupr očekává, že české e-shopy mohou získat část zákazníků, kteří dosud nakupovali především na čínských platformách. Vedle ceny jim mohou nabídnout rychlejší dodání, jednodušší reklamace, zákaznický servis a větší důvěryhodnost. Masový návrat spotřebitelů k domácím obchodníkům ale nepředpokládá. Čínské platformy si podle něj udržují silnou pozici a dokážou na změny trhu rychle reagovat, mimo jiné přesouváním části skladových kapacit do Evropy. Pokud je zboží řádně dovezeno a procleno v některém členském státě EU, jeho následný prodej z evropského skladu se liší od přímého zasílání z Číny koncovému zákazníkovi. Nejde tedy automaticky o nelegální obcházení pravidel, ale o přizpůsobení obchodního modelu.

Samotná regulace podle Čupra problém nerovných konkurenčních podmínek nevyřeší. Vedle cel a poplatků bude důležité důsledně kontrolovat také bezpečnost výrobků, dodržování evropských předpisů a plnění daňových povinností.

Rozhodovat bude také zákaznická zkušenost

Podle provozního ředitele skupiny DODO Petera Menky nebude pro dlouhodobé udržení zákazníků rozhodující pouze cena, ale také kvalita nákupní zkušenosti. Příležitost pro české obchodníky vidí zejména v doručování. Zákazníci podle něj nechtějí pouze rychlé dodání, ale také možnost zvolit si, kdy jim zásilka dorazí.

Jedním z řešení je takzvané slotové doručování, při němž si zákazník už při objednávce vybírá konkrétní den a časové okno. Nemusí tak přizpůsobovat svůj program dopravci. Pro e-shopy může jít o způsob, jak zvýšit pohodlí při nákupu a posílit vztah se zákazníky.

Průzkum provedla agentura Ipsos prostřednictvím aplikace Instant Research v druhé polovině října 2026. Zúčastnilo se ho 1050 respondentů z celé České republiky.

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