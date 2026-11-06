Coca-Cola: Pro 82 % Čechů jsou o Vánocích nejdůležitější chvíle s rodinou

Čas strávený s blízkými je pro většinu Čechů důležitější než materiální dárky. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost Coca-Cola, podle kterého chce třetina respondentů letos omezit množství nakupovaných dárků. Vánoční tradice přitom zůstávají v českých domácnostech pevně zakořeněné.
Vánoce jsou pro Čechy především svátky rodinných setkání a společných zážitků. Čas strávený s rodinou označilo za nejdůležitější součást svátků 82 % respondentů, zatímco samotné dárky považuje za klíčové pouze 16 % dotázaných. Výsledky zároveň naznačují změnu v přístupu k vánočnímu nakupování. Třetina Čechů totiž plánuje letos omezit množství pořizovaných dárků a větší význam přikládá společně strávenému času nebo rodinným tradicím.
Navzdory proměnám životního stylu zůstávají české Vánoce spojené s řadou tradičních rituálů. Stejné nebo velmi podobné zvyky jako ve svém dětství dodržuje 65 % lidí. K nejoblíbenějším patří společná štědrovečerní večeře, sledování pohádek, zdobení vánočního stromku nebo setkávání s příbuznými. Výrazným symbolem svátků zůstává také zvoneček, jehož zazvoněním zahajuje rozbalování dárků 74 % českých domácností. Tato tradice přitom přetrvává i mezi mladší generací.
Důležitost rodinného zázemí potvrzuje také způsob, jakým lidé tráví Štědrý den. Doma nebo u svých příbuzných ho prožívá 95 % respondentů. Pro téměř polovinu Čechů patří k nejvýznamnějším okamžikům svátků právě štědrovečerní večeře, která představuje příležitost k setkání celé rodiny.
Vánoční kampaň podpoří také Český červený kříž
Na téma rodinných setkání a společných okamžiků navazuje také letošní vánoční kampaň Coca-Coly. Její součástí bude tradiční vánoční kamion, který během adventu zavítá do českých měst. Společnost zároveň pokračuje ve spolupráci s Českým červeným křížem, kterému v rámci kampaně věnuje 1,5 milionu korun. Do podpory se budou moci zapojit také návštěvníci kamionové roadshow. Výtěžek z prodeje občerstvení a merchandisingu poputuje na aktivity této organizace.
Průzkum Vánoční tradice proběhl v říjnu 2026 a zúčastnilo se ho celkem 1000 respondentů z České republiky a Slovenska.