Češi při nákupech nejčastěji porovnávají ceny mezi obchody. Pravidlo, podle kterého se sleva počítá z nejnižší ceny za posledních 30 dní, však zná jen 40 % spotřebitelů.
S blížícím se Black Friday a předvánoční nákupní sezonou roste význam slevových akcí v online prostředí. Češi přitom nabídky poměrně aktivně prověřují, ne vždy ale znají pravidla, která jim mají pomoci rozpoznat skutečné zlevnění od marketingově prezentované výhodné ceny. Podle průzkumu společnosti NMS pro Allegro zná pravidlo výpočtu slevy z nejnižší ceny za předchozích 30 dní 40 % českých spotřebitelů. Stejný podíl zaznamenali také v Maďarsku, zatímco na Slovensku je to 26 %.
Evropská směrnice Omnibus ukládá obchodníkům při oznámení slevy uvádět také nejnižší cenu, za kterou produkt nabízeli v období alespoň 30 dnů před zlevněním. Zákazníci tak mohou lépe posoudit, zda sleva odpovídá skutečnému poklesu ceny, nebo vychází z dříve navýšené částky. Přesto 35 % českých respondentů přiznává, že pravidlo nezná, a dalších 25 % se domnívá, že se sleva počítá z jiné ceny, například z průměru za poslední měsíc.
Češi ceny porovnávají a využívají i AI
Nejčastější způsob ověřování výhodnosti nákupu je porovnávání cen stejného produktu v různých obchodech. Využívá ho 47 % českých zákazníků, dalších 36 % se zajímá o cenu výrobku před zahájením slevové akce a 26 % používá cenové trackery. V porovnání se Slovenskem a Maďarskem jsou Češi nejaktivnější právě při porovnávání cen napříč prodejci.
Do rozhodování se stále více zapojují také nástroje umělé inteligence. Při posuzování výhodnosti nabídky využívá AI 10 % české populace, u generace Z je podíl vyšší a dosahuje 14 %. Mladší zákazníci zároveň častěji sledují cenovou historii produktů. Z generace Z kontroluje předchozí cenu 48 % respondentů, zatímco u mileniálů je to 33 % a u generace X 31 %. Podle Moniky Brichtové, mluvčí online tržiště Allegro.cz, mladí zákazníci patří mezi skupiny, které slevy přitahují nejvíce, zároveň ale častěji ověřují, zda je nabídka skutečně výhodná. S rostoucím využíváním AI a informovaností zákazníků očekává, že se jejich schopnost orientovat se ve slevách bude během Black Friday dále zlepšovat.
Na význam bezpečného nakupování a obezřetnosti upozorňuje také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle něj zákazníci stále lépe využívají moderní technologie a porovnávají ceny, neměli by ale zapomínat také na důvěryhodnost obchodníka, garance bezpečného nákupu a bezpečné platební metody.
Online nakupování během Black Friday přitom dál roste. Podle dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) utratili Češi během loňského týdne Black Friday na internetu přibližně 8,5 miliardy korun, což představovalo meziroční nárůst o 8 %. Průzkum společnosti NMS proběhl 9.–16. října 2026 na vzorku 3 000 respondentů ve věku 18–65 let, kteří mají vlastní prostředky k útratě. V Česku, na Slovensku a v Maďarsku se zapojilo vždy 1 000 respondentů.