AI aplikaci má v telefonu 58 % Čechů. Její přístup k osobním údajům ale lidé často nedokážou posoudit. Ukázal to průzkum STEM/MARK.
Umělá inteligence se stává běžnou součástí používání mobilních telefonů, zároveň ale vyvolává otázky ohledně ochrany soukromí. Alespoň jednu AI aplikaci má v telefonu nainstalovanou 58 % respondentů. Dalších 35 % žádnou takovou aplikaci nepoužívá a 7 % si není jistých. Schopnost umělé inteligence získávat přístup k osobním údajům bez vědomí uživatele však lidé často vnímají s nejistotou. Více než čtyři z deseti respondentů například nedokážou posoudit, zda by AI aplikace mohla získat přístup k jejich heslům a přístupovým kódům. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo 512 respondentů starších 18 let.
Největší obavy se týkají polohy, kontaktů a kalendáře
Mobilní telefony dnes obsahují řadu citlivých informací, od soukromé komunikace a pracovních e-mailů přes fotografie až po bankovní a zdravotní údaje. Samotná instalace AI aplikace přitom automaticky neznamená, že získává přístup ke všem datům v telefonu. Záleží na konkrétní aplikaci, jejích funkcích, udělených oprávněních i nastavení zařízení. Průzkum se proto zaměřil také na to, jak lidé možnosti přístupu umělé inteligence k jednotlivým typům informací vnímají.
Největší obavy mají respondenti z přístupu k údajům o poloze a její historii. Možnost, že by AI aplikace mohla tyto informace získat bez jejich vědomí, připouští 55 % dotázaných. Přibližně 45 % se obává přístupu ke kontaktům či kalendáři a 43 % k osobním fotografiím a videím. U soukromých konverzací, e-mailových účtů a osobních poznámek se podíl obav pohybuje kolem 38 %. Možnost přístupu k fotografiím, kopiím nebo digitálním verzím osobních dokladů připouští 31 % respondentů.
U citlivějších údajů jsou výsledky méně jednoznačné. Možnost přístupu k heslům, PINům a přístupovým kódům připouští 29 % respondentů, stejný podíl ji odmítá a dalších 42 % nedokáže situaci posoudit. U mobilního bankovnictví, platebních karet a dalších finančních aplikací se obává přístupu čtvrtina dotázaných. Podobně je tomu u zdravotních údajů, u nichž tuto možnost připouští 27 % lidí. Výrazná část respondentů si přitom není jistá ani v těchto případech.
Výsledky zároveň ukazují, že uživatelé AI aplikací nemají vždy jasno v tom, k jakým informacím mohou tyto nástroje přistupovat. Ani mezi lidmi, kteří mají AI aplikaci v telefonu nainstalovanou, nedokáže 27 % posoudit, zda by mohla získat přístup k údajům o jejich poloze. U hesel a přístupových kódů je to 24 % uživatelů. Samotné používání AI tak automaticky neznamená, že se lidé orientují v jejích oprávněních a možných rizicích.
Kdo ponese odpovědnost za škody způsobené AI?
Vedle ochrany osobních údajů se průzkum zaměřil také na otázku odpovědnosti v případě, že umělá inteligence způsobí závažnou škodu. Může jít například o únik dat, finanční ztrátu nebo ohrožení lidského života. Odpovědi ukazují, že lidé nemají na rozdělení odpovědnosti jednotný názor.
Největší skupina respondentů (28 %) se domnívá, že odpovědnost by měla záviset na konkrétních okolnostech. Dalších 23 % by za hlavního odpovědného označilo firmu, která umělou inteligenci vyvinula, a 17 % společnost nebo instituci, která ji používá. Na člověka, který AI zadal úkol, by odpovědnost přeneslo 13 % dotázaných. Jedenáct procent ji přisuzuje státu, pokud nezajistil dostatečná pravidla, a 8 % nedokáže odpovědět.
Průzkum tak vedle obav o soukromí ukazuje také nejednoznačné vnímání odpovědnosti za důsledky využívání umělé inteligence. Zatímco její aplikace jsou již součástí mobilního vybavení značné části populace, otázka bezpečnosti osobních údajů a rozdělení odpovědnosti za případné škody zůstává pro řadu lidí nejasná.
Průzkum STEM/MARK se uskutečnil v říjnu 2026 prostřednictvím online dotazování na panelu National Sample. Zúčastnilo se ho 512 respondentů reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 a více let. Výběr byl proporčně rozdělen podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti obce bydliště.