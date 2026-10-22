Šokující studie Vilmy Luoma-aho: Mladé pravda nezajímá. Šíři i lži

Chování mladých na sociálních sítích a jejich přístup k pravdivým informacím se staly předmětem nové studie, za kterou stojí finská profesorka komunikace Vilma Luoma-aho, která vystoupí na letošním ročníku konference Forum Media. Ve studii, na níž spolupracovala s Xiaochen Zhang z Oklahomské univerzity, autorky ukazují, že na sociálních sítích se postupně vytrácí význam pravdivosti, a naopak se prosazují nová kritéria.
„Lidé chtějí vědět, co si ostatní myslí, i když jde o nesprávnou informaci. Sdílením si kupují místo v sociální síti,“ uvádějí výzkumnice ve studii, která vyšla v magazínu Information, Communication & Society. „Je to určitá nová forma přátelství, kdy se ostatních ptáte ‚Co si o tom myslíš?‘ a připojíte obrázek nebo zprávu, která může, ale nemusí být pravdivá,“ uvádí článek.
Autorky však zároveň dodávají, že se prozatím nejedná o převažující trend. Takové uživatele sociálních sítí pak studie označuje za „carefree“ a jejich podíl na celkové populaci sociálních sítí je zem od země odlišný. Například ve Finsku jich je pouhých 12 procent, naopak v Británii až kolem 18 procent. „Lidé, kteří bezstarostně sdílejí neověřené informace, přitom nejsou technologicky neobratní. Naopak jde o aktivní uživatele, kteří digitální nástroje dobře ovládají,“ upozorňuje Luoma-aho. Zároveň podle ní platí, že „čím více člověk používá sociální sítě a vytváří vlastní obsah, tím větší je pravděpodobnost, že bude sdílet také neověřené informace.“
Stojí to stamiliony
Šíření nepravdivých informací má pak podle studie také ekonomické důsledky. Podle autorek studie odhady konzultačních společností vyčíslují celosvětové roční náklady způsobené nepravdivými informacemi na 417 miliard dolarů. Nejlépe zdokumentované jsou podle nich dopady ve zdravotnictví. Mezi konkrétními příklady ekonomických nákladů Vilma Luoma-aho zmiňuje odpor vůči očkování, poškozování pověsti firem, spotřebitelské bojkoty, krizové situace, náklady veřejné správy na ověřování faktů či kybernetické útoky namířené proti úřadům.
Zajímá vás chování mladých na sociálních sítích? Setkejte se s Vilmou Luoma-aho na konferenci Forum Media, která se uskuteční již 10. listopadu v pražském O2 universu.