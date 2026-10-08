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Prima v září dosáhla letošního maxima. Vedly Kriminálka Slapy, Polabí a Zákony vlka

Stanice Prima zaznamenala v září podle dat ATO nejlepší měsíční výsledky letošního roku. Její hlavní kanál dosáhl nejvyššího podílu na sledovanosti v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase. Mezi nejsledovanější pořady patřily Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, Polabí a Zákony vlka 3.

Hlavní stanice Prima dosáhla v září v cílové skupině diváků starších 15 let celodenního podílu 11 % a v hlavním vysílacím čase 12,70 %. Ve skupině 18–69 let činil její podíl 10,96 % za celý den a 12,48 % v prime time. Ve všech těchto případech šlo o nejlepší měsíční výsledek stanice v letošním roce. V cílových skupinách 18–69 a 15–54 let navíc Prima v hlavním vysílacím čase meziročně posílila.

Kriminálka Slapy překonala hranici 800 tisíc diváků

Nejsledovanějším pořadem Primy v září byla Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2. Epizodu odvysílanou 30. září sledovalo 803 tisíc diváků starších 15 let. Podíl pořadu dosáhl 24,93 %. Druhé místo obsadilo Polabí. Díl z 15. září vidělo 681 tisíc diváků. Zákony vlka 3 pak sledovalo 600 tisíc lidí. Epizoda z 26. září se zároveň zařadila mezi šest nejsledovanějších pořadů hlavní stanice Prima v letošním roce.

Všechny tři nejsledovanější zářijové pořady hlavní stanice byly seriály a každý z nich sledovalo více než 600 tisíc diváků.

Media Club dosáhl v září v celodenní sledovanosti mezi diváky staršími 15 let podílu 32,34 % a předstihl tak komerční konkurenci. V hlavním vysílacím čase činil jeho podíl 30,62 %. Skupina Prima jako celek dosáhla v září v cílové skupině 15+ celodenního podílu 26,26 %. V hlavním vysílacím čase činil její podíl 25,56 %.

Mezi tematickými stanicemi zaznamenala meziroční růst Prima LOVE, a to v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase v cílové skupině 15+. Jejím nejsledovanějším zářijovým pořadem byl film Rosamunde Pilcher: A najednou to byla láska, který sledovalo 99 tisíc diváků.

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