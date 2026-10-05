Když lídr přehluší stranu

Kdo v předvolební kampani skutečně ovládá mediální prostor – strana, nebo její lídr? A jak velkou část pozornosti získávají samotné komunální volby? Mediaboard pro Marketing & Media exkluzivně zanalyzoval více než 30 tisíc výstupů z 1 484 českých médií a podíval se na osm parlamentních stran i 62 jejich nejvýraznějších představitelů. Výsledky ukazují nejen výrazné rozdíly v mediální síle jednotlivých subjektů, ale také to, jak těsně může být značka strany propojená s osobním brandem jejího předsedy.
Nejvýraznějším příkladem je ANO: Andrej Babiš se objevuje v 56 procentech všech výstupů o hnutí. Na opačném konci stojí KDU-ČSL, kde nový předseda Jan Grolich figuruje jen v sedmi procentech medializace strany. Analýza zároveň ukazuje, že komunální volby tvoří pouze menší část celkového mediálního obrazu – ve sledovaném období je zmiňovalo jen 23 procent výstupů, zatímco většinu prostoru zabírala celostátní agenda.
Kompletní analýzu Mediaboardu, včetně srovnání objemu a dopadu medializace, role jednotlivých lídrů, tonality i hlavních témat kampaně, publikujeme níže v plném znění.