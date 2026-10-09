Nakupovat s AI? Ano. Platit? Ne. Zatím

Umělá inteligence se zabydluje v českém nákupním rozhodování. Lidé ji využívají k hledání produktů, porovnávání nabídek i hledání nejlepší ceny. Jakmile ale přijde na samotnou platbu, důvěra výrazně klesá. Pro marketéry to znamená jednu důležitou věc: AI se stává součástí cesty k nákupu ještě před e-shopem, ale člověk zatím nechce z rozhodování úplně zmizet.
Podle nového průzkumu Visa, který na reprezentativním vzorku 1 010 Čechů ve věku 18 až 70 let realizovala v srpnu 2026 agentura Response Now, používá AI při rozhodování o online nákupu 64 % Čechů. U generace Z je podíl ještě výraznější – 84 %. Naopak mezi baby boomers jde o 47 %.
AI jako nákupní poradce. Jste vidět a co u vaši značce AI řekne?
Největší potenciál dnes lidé vidí v tom, že jim AI pomůže zorientovat se v nabídce. 57 % respondentů by AI svěřilo hledání nejlepší ceny a stejný podíl také porovnání nabídek. Více než polovina, konkrétně 54 %, by ji využila k vyhledání vhodných produktů. To je zajímavá změna i z pohledu marketingu. Zákazník už nemusí začínat svou cestu na Googlu, marketplace nebo přímo na webu značky. Nejprve se může zeptat AI, co si má koupit, jaké varianty existují nebo kde produkt pořídí nejvýhodněji.
Z výsledků průzkumu vyplývá zajímavý posun: značka už nemusí soutěžit pouze o pozornost člověka, ale také o doporučení AI. Pokud zákazník AI využívá k hledání vhodného produktu, porovnání nabídek nebo nalezení nejlepší ceny, dostává se rozhodovací proces částečně mimo klasické prostředí značky. Pro marketéry tak roste význam toho, jak jsou produkty a jejich nabídky v digitálním prostředí popsány, porovnatelné a důvěryhodné.
AI agenti budou nakupovat za nás. Visa pomáhá zajistit, aby jednali podle našich pravidel.
Ochota svěřit AI celý nákup se přitom liší podle kategorie. Nejvíce jsou lidé otevření běžným nákupům: drogerii by AI nechalo nakoupit 35 % respondentů, potraviny 30 %. U elektroniky je to 21 % a u oblečení 20 %. Ve chvíli, kdy má AI nejen poradit, ale celý nákup dokončit včetně platby, přichází výrazný propad. Pouze 15 % Čechů by AI svěřilo celý nákup.
Důvodem je především potřeba kontroly. Při online placení je pro 68 % lidí klíčová bezpečnost. Následuje jednoduchost s 49 %, možnost volby platební metody se 42 % a rychlost se 41 %. Šest z deseti Čechů navíc při online nákupu preferuje platbu kartou. „S příchodem AI se může způsob online nakupování výrazně proměnit. Očekávání lidí při placení ale zůstávají stejná: chtějí bezpečný, jednoduchý a transparentní proces, nad kterým mají kontrolu,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Visa pracuje na platebním prostředí pro dobu, kdy budou AI agenti schopni na základě pokynů uživatele vyhledat produkt, porovnat nabídky a nákup také uskutečnit. Klíčové přitom nebude pouze samotné provedení platby. Visa počítá například s tokenizací platebních údajů, pravidly nastavenými uživatelem, limity a preferencemi, ověřením identity a souhlasu nebo rozpoznáním důvěryhodných AI agentů. Součástí má být také možnost řešit spory a reklamace.