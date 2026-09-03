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Češi jsou nespokojeni s kvalitou výuky, kratší prázdniny nechtějí

Česká veřejnost by od školství chtěla především kvalitnější a modernější výuku. Zásadní změny v délce základního vzdělávání ani letních prázdnin naopak lidé za prioritu nepovažují. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, podle kterého by se vláda a Ministerstvo školství měly soustředit hlavně na to, co a jak se děti ve školách učí.

České základní školství hodnotí veřejnost spíše pozitivně, jednoznačné nadšení ale nepřevažuje. Pozitivní hodnocení uvedlo 39 % respondentů, zatímco 27 % se vyjádřilo negativně. Průměrná známka dosáhla 2,9 na klasické stupnici hodnocení prospěchu od 1 do 5. Za jeden z hlavních problémů lidé považují zastaralý obsah a způsob výuky, který podle nich nedostatečně reaguje na současné potřeby. Často zmiňují také nedostatek kvalifikovaných učitelů, financování škol a samotnou kvalitu výuky.

Lidé chtějí především lepší výuku

Kvalita výuky a to, co se děti ve škole skutečně naučí, jsou podle 62 % respondentů oblastí, které by se měla vláda a Ministerstvo školství věnovat přednostně. Pro 43 % je důležitá modernizace obsahu výuky a lepší příprava dětí na budoucnost. Dalších 40 % upozorňuje na nedostatek a kvalitu učitelů. Významnou pozornost získává také psychická pohoda dětí, vztahy ve školách a prevence šikany.

Organizační otázky, jako je délka základního vzdělávání nebo uspořádání školního roku, se mezi hlavními prioritami objevují výrazně méně. Postoj veřejnosti se odráží také v hodnocení návrhů na zrušení devátých tříd a zkrácení letních prázdnin.

Dvě třetiny Čechů kratší prázdniny nechtějí

Zkrácení letních prázdnin odmítá 62 % respondentů, zatímco podporu má pouze u 18 %. Přibližně dvě třetiny lidí by zachovaly současnou délku letních prázdnin, tedy zhruba dva měsíce. Pro jejich zachování je nejsilnějším argumentem nevhodnost některých školních budov pro výuku během letních veder, kterou uvedlo 46 % respondentů. Pro 38 % je důvodem přesvědčení, že současný systém funguje a není důvod ho měnit. Třetina lidí zároveň oceňuje možnost využít delší volno na tábory, pobyty a další aktivity.

Ani zrušení devátého ročníku nemá mezi veřejností většinovou podporu. Proti návrhu se vyslovilo 62 % lidí, zatímco podporu má u 22 %. Nejčastější obavou je, že by se děti musely o své další vzdělávací dráze rozhodovat o rok dříve. Respondenti upozorňují také na nutnost změnit návaznost mezi základními a středními školami a na možné problémy s kapacitami středních škol.

Celkově pouze 10 % respondentů považuje otázku zrušení devátých tříd a délky letních prázdnin za jedno z hlavních témat českého školství. Naopak 58 % je vnímá jako spíše okrajové, případně se domnívá, že by se jimi školství v současnosti vůbec nemělo zabývat. Výsledky tak ukazují, že veřejnost od školství očekává především lepší a modernější výuku, nikoli zásadní změny jeho organizace.

Průzkum STEM/MARK se uskutečnil v srpnu 2026 prostřednictvím online dotazování na panelu National Sample. Zúčastnilo se ho 505 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 a více let.

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