Data: reklama pomáhá dvěma lidem z pěti, nejvíce vadí v televizi a na internetu

Na základě inzerce nakupuje 38 procent lidí, ženy a mladé inspirují sociální sítě, střední generaci televize, ukazují data výzkumu „Češi a reklama“ od České marketingové společnosti.

Reklama pomáhá při rozhodování 38 procentům lidí, což je stejně jako loni. V posledních třech měsících na základě reklamy nakoupily bezmála dvě pětiny Čechů, častěji jsou to mladí lidé (ve věku 16 až 29 let jde o téměř polovinu.

Ukazují to data výzkumného projektu „Češi a reklama“, jehož další šetření zveřejnila Česká marketingová společnost. Výzkumné šetření provedla opět výzkumná firma PPM Factum research na reprezentativním vzorku online populace starší 16 let.

Ženy a mladí lidé nakupovali podle reklamy na sociálních sítích. Střední generaci inspirovala spíše reklama v televizi, starší lidi letáková inzerce.

Podle České marketingové společnosti jsou nejčastěji vzpomínanými reklamami ty, které propagují prodejce potravin (řetězce), značky kosmetiky a drogerie, značky potravin a nápojů.

Češi jsou nejvíce obtěžováni intenzitou reklamy v komerčních TV stanicích, na internetu a na sociálních sítích. Přesycenost reklamou na Nově a Primě je stále nejvyšší, ale v posledním roce se snížila.

Naproti tomu se zastavil pokles podílu lidí, kteří jsou přesyceni reklamou v tisku. Nejpozitivněji je přijímána reklama v místě prodeje, dokonce podle 30 procent lidí by mohlo být více ochutnávek či prezentací. Na druhou stranu přesycenost inzercí v místě prodeje v posledním roce vzrostla.

Podle ČMS také v posledních pěti letech mírně roste podíl lidí, které obtěžuje reklama v historických centrech, dosahuje už téměř 40 procent.

Největší problém mají dlouhodobě lidé s reklamou na cigarety. Naopak reklamy na volně prodejné léky, ale i pivo a víno, jsou přijímány poměrně benevolentně. Reklamu na cigarety by zakázaly více než dvě pětiny lidí. Přísnější postoj k reklamě na cigarety mají dlouhodobě starší lidé a osoby se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.

Reklama na tvrdý alkohol by měla být zakázána podle téměř třetiny občanů, zejména podle žen a starší generace. Čtvrtina by pak zakázala reklamu na energetické nápoje.

V dětských pořadech je reklama nevhodná podle naprosté většiny Čechů (více než 80 %). Téměř tři čtvrtiny lidí si také myslí, že by na školách měla probíhat mediální výchova.

Celkově je důvěryhodnost reklam mezi Čechy nízká – věří jim necelá čtvrtina osob (22 %). Většinu Čechů (66 %) reklamy nebaví, nepovažují je za zábavné. Více než čtyři pětiny populace reklama popouzí především kvůli přerušování TV pořadů a manipulaci s lidmi.

Mezi pozitivními výroky o reklamě nejlépe skóruje pomoc orientovat se v nabídce zboží. S tímto výrokem souhlasí necelá polovina Čechů.

Reklama by podle lidí měla být hlavně pravdivá, bez násilí, srozumitelná, důvěryhodná, slušná

a informativní. Brand aktivismus potom v reklamě vnímá pozitivně přibližně třetina populace. Příznivěji ho vnímá mladá generace.

Celý výzkum si můžete projít zde.

„Vývoj postojů k reklamě v posledních letech nasvědčuje tomu, že lidé se na reklamu dívají čím dál víc ‚realisticky‘, tedy uvědomují si její přínosy i negativa a chápou ji jako nutnou součást současného světa a ekonomiky,“ uvedl Stanislav Hampl z PPM Factum.

„Z časového vývoje segmentace názorů na reklamu vyplývá, že oproti minulým letům nyní posílil názor, který charakterizujeme úslovím, že reklama je dobrý sluha, ale zlý pán. Zároveň naopak oslabily krajní segmenty, tedy skupiny těch, kdo reklamu nesnášejí, i těch, kdož ji milují,“ dodal Hampl.

Projekt „Češi a reklama“ v rámci aktivit České marketingové společnosti založila již v roce 1993 Jitka Vysekalová. „Jeho hlavní přínos spočívá v dlouhodobé časové řadě. Nepřetržitá kontinuita již od roku 1993 je naprosto jedinečná. Umožňuje sledovat dlouhodobý vývoj trendů ve vnímání reklamy,“ uvedl prezident České marketingové společnosti Tomáš David.

Partnery projektu jsou dlouhodobě POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a společnost DAGO.

Výzkum je postaven na dlouhodobých řadách opakovaných základních výzkumných otázek, které zůstávají stejné, postupně jsou ale zařazována aktuální témata odpovídající vývoji a významu reklamy jako součásti marketingového mixu, ale i jako součásti našeho života a důležitého společenského jevu.