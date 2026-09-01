Noc literatury slaví dvacet let. Letos chce návštěvníky navigovat odvahou

Literatura opustí knihovny a vydá se do bývalých továren, galerií i dalších netradičních prostor. Jubilejní Noc literatury se 16. září vrátí do pražských Holešovic a nabídne zdarma pět hodin současné evropské literatury. Do projektu se zapojí také více než stovka měst a obcí po celé republice.
Literatura jako zážitek, město jako kulisa a známé herecké osobnosti jako průvodci. Noc literatury letos vstupuje do dvacátého ročníku a ani tentokrát nechce zůstat u klasického literárního večera.
Ve středu 16. září od 18 do 23 hodin nabídne v pražských Holešovicích čtení současné evropské literatury na 23 místech. Některá lokality přitom běžně veřejnosti nejsou přístupná. Návštěvníci se dostanou například do bývalých průmyslových objektů, které dnes fungují jako centra kultury, vzdělávání nebo kreativních oborů.
Letošní ročník přichází s heslem „Navigace odvahou, inspirace příběhy“. Reaguje tak na prostředí zahlcené informacemi a staví proti němu příběhy, které mohou nabídnout kontext a především jinou perspektivu.
Z literatury dělá městský zážitek
Právě práce s místem patří k dlouhodobě nejsilnějším prvkům projektu. Noc literatury od svého vzniku v roce 2006 staví na jednoduchém principu: přivést současnou evropskou literaturu mimo tradiční kulturní instituce a spojit ji s místy, kolem kterých lidé běžně chodí, ale nemusí je znát. V Holešovicích tak letos vznikne literární trasa, po které budou návštěvníky provázet například Filip Březina, Vojtěch Vondráček, Petra Kosková, Miroslav Táborský, Milena Steinmasslová, Igor Orozovič, Simona Babčáková nebo David Matásek.
Výsledkem je formát, který má blízko nejen ke kultuře, ale i k event marketingu. Publikum nesedí pasivně v sále. Pohybuje se mezi jednotlivými lokacemi, objevuje nová místa a samotné čtení se stává součástí širšího zážitku.
Dvacet let a více než stovka měst
Za projektem stojí Česká centra ve spolupráci s EUNIC – Sdružením evropských národních kulturních institutů. Z pražské akce se během dvou dekád stal mezinárodní kulturní formát. Jen letos se k Noci literatury připojí více než 100 měst a obcí v Česku. Lokální programy připravují knihovny a další kulturní instituce. Projekt se navíc během roku koná také v zahraničí prostřednictvím vybraných poboček Českých center. Noc literatury tak postupně vyrostla z jednorázové kulturní akce v platformu, která propojuje evropskou literaturu, lokální kulturní scénu a veřejný prostor.
Mladé publikum nechce jen sledovat
Organizátoři zároveň stále více pracují s mladou generací nejen jako s publikem, ale také jako se spolutvůrcem projektu. Mladí lidé se podílejí na organizaci jednotlivých čtecích míst i na komunikaci na sociálních sítích. Současnou literaturu tak projekt představuje způsobem, který se snaží odpovídat tomu, jak mladší publikum konzumuje kulturní obsah.
Odvaha jako komunikační téma
Letošní podtitul přitom není jen sloganem. „Navigace odvahou, inspirace příběhy“ funguje jako rámec celého projektu – od výběru literatury přes práci s místem až po způsob, jakým chce Noc literatury oslovovat publikum. V době, kdy lidé denně dostávají obrovské množství informací, staví festival na něčem pomalejším a osobnějším: na příběhu. Ten podle organizátorů umožňuje nahlížet události v souvislostech a pochopit svět z více perspektiv.
Součástí letošního ročníku bude také důraz na přístupnost. Vybraná čtení budou tlumočena do českého znakového jazyka a návštěvníci si budou moci vyzkoušet i základní minikurzy znakového jazyka.
A možná právě proto má Noc literatury po dvaceti letech stále co nabídnout. Neprodává totiž jen knihy nebo samotné čtení. Prodává zážitek z objevování – nového autora, nového místa i nového pohledu.