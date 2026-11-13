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WebTop100 zná vítěze. Autorem roku je Proficio Hub, projektem roku kampaň pro Lavonio

WebTop100 - výsledky 2026

Soutěž WebTop100 zná vítěze svého jubilejního 25. ročníku. Autorem roku se stala skupina Proficio Hub, která bodovala ve třech kategoriích. Projektem roku porota vybrala výkonnostní kampaň pro e-shop Lavonio od agentur MAIRA Team a Proficio Marketing. Osobností českého digitálu 2026 je Pavlína Zychová, CEO a spoluzakladatelka MyStay.

Proficio Hub se letos stal nejúspěšnějším tvůrcem soutěže. Jeho agentury zvítězily v kategorii Brandová kampaň s projektem pro Footshop, ve Výkonnostní kampani s Lavoniem a v Obsahovém marketingu s projektem pro HT dveře. Další umístění na stupních vítězů skupina přidala v kategorii SEO.

Nejvýše hodnoceným projektem celého letošního ročníku se ale stala právě kampaň pro Lavonio. Výkonnostní projekt, který připravily MAIRA Team a Proficio Marketing, přinesl e-shopu podle soutěžních podkladů 57% růst obratu na šestnácti trzích. Agentury přitom v kampani neoptimalizovaly pouze na tradiční ukazatel ROAS, ale pracovaly se skutečnou marží.

„Za pětadvacet let prošly soutěží tisíce projektů a s nimi se proměnil celý obor – od prvních firemních prezentací po dnešní datově řízené kampaně a digitální transformace celých firem,“ komentuje předseda odborné poroty WebTop100 Petr Kleiner. Podle něj přitom zůstává základní měřítko stejné: kvalita práce a schopnost obstát před odbornou porotou.

Do letošního ročníku se přihlásilo přibližně 160 projektů a o některých medailových pozicích podle pořadatelů rozhodovaly rozdíly v řádu jednotek procentních bodů. Mezi oceněnými se objevilo celkem 37 tvůrců z agentur i interních týmů. Vedle zavedených jmen se na stupně vítězů dostaly také nové subjekty včetně několika slovenských.

Od e-shopů po digitální transformaci

Letošní výsledky ukazují šíři oblastí, ve kterých se dnes digitální projekty soutěží o pozornost zákazníků. V kategorii E-commerce – malý B2C projekt zvítězil nový e-shop Ryoru od FG Forrest, mezi velkými B2C projekty uspěla kulina od dkLAB a Proof & Reason. V B2B e-commerce porota ocenila portál Lunys od agentury Riešenia.

V kategorii firemních webů uspěly MirandaMedia Group a Proof & Reason. Brandovou kampaň pro Footshop „Tyhle tenisky jsou i pro starý“ vytvořily Proficio Marketing a YYY agency. V SEO kategorii zvítězil projekt eVisions Advertising pro MONETA Money Bank, který pracoval s proměnou organické návštěvnosti v reálné obchodní výsledky.

Porota ocenila také produktový design, videoreklamu, firemní komunikaci, influencer marketing nebo kariérní komunikaci. V produktovém designu zvítězil Bookolo system od Newlogic Digital, v kategorii Videoreklama kampaň značky Koli od Pickerly a v Influencer marketingu projekt „Dlouhá cesta s Fjällräven“ od Taste.

Za zmínku stojí také kategorie Digitální transformace, v níž zvítězil projekt pro PRO-DOMA od BlueGhost.cz. Obsahový marketing ovládla obnova sociálních sítí značky HT dveře a v Retenčním marketingu uspěl projekt pro Triolu, který využívá doporučení v CDP a podle názvu projektu zdvojnásobil revenue z e-mailů.

Osobností českého digitálu je Pavlína Zychová

Vedle projektů a jejich tvůrců WebTop100 každoročně oceňuje také osobnost, která výrazně ovlivňuje český digitální obor. Letos zvítězila Pavlína Zychová, CEO a spoluzakladatelka MyStay. Na druhém místě skončila Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka a CEO platformy Forendors.cz, třetí příčku obsadil Michal Pěchouček, rektor ČVUT a odborník na umělou inteligenci.

WebTop100 letos slaví 25 let existence. Soutěž během této doby podle pořadatelů prošla spolu s celým digitálním trhem výraznou proměnou – od prvních firemních prezentací až po datově řízené kampaně a digitální transformaci celých firem. Její letošní výsledky tak vedle konkrétních ocenění ukazují také to, jak široké dnes digitální prostředí je a jak moc se v něm stírají hranice mezi marketingem, technologiemi, obchodem a samotným fungováním firem.

Kompletní výsledková listina:

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