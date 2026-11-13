WebTop100 zná vítěze. Autorem roku je Proficio Hub, projektem roku kampaň pro Lavonio

Soutěž WebTop100 zná vítěze svého jubilejního 25. ročníku. Autorem roku se stala skupina Proficio Hub, která bodovala ve třech kategoriích. Projektem roku porota vybrala výkonnostní kampaň pro e-shop Lavonio od agentur MAIRA Team a Proficio Marketing. Osobností českého digitálu 2026 je Pavlína Zychová, CEO a spoluzakladatelka MyStay.
Proficio Hub se letos stal nejúspěšnějším tvůrcem soutěže. Jeho agentury zvítězily v kategorii Brandová kampaň s projektem pro Footshop, ve Výkonnostní kampani s Lavoniem a v Obsahovém marketingu s projektem pro HT dveře. Další umístění na stupních vítězů skupina přidala v kategorii SEO.
Nejvýše hodnoceným projektem celého letošního ročníku se ale stala právě kampaň pro Lavonio. Výkonnostní projekt, který připravily MAIRA Team a Proficio Marketing, přinesl e-shopu podle soutěžních podkladů 57% růst obratu na šestnácti trzích. Agentury přitom v kampani neoptimalizovaly pouze na tradiční ukazatel ROAS, ale pracovaly se skutečnou marží.
„Za pětadvacet let prošly soutěží tisíce projektů a s nimi se proměnil celý obor – od prvních firemních prezentací po dnešní datově řízené kampaně a digitální transformace celých firem,“ komentuje předseda odborné poroty WebTop100 Petr Kleiner. Podle něj přitom zůstává základní měřítko stejné: kvalita práce a schopnost obstát před odbornou porotou.
Do letošního ročníku se přihlásilo přibližně 160 projektů a o některých medailových pozicích podle pořadatelů rozhodovaly rozdíly v řádu jednotek procentních bodů. Mezi oceněnými se objevilo celkem 37 tvůrců z agentur i interních týmů. Vedle zavedených jmen se na stupně vítězů dostaly také nové subjekty včetně několika slovenských.
Od e-shopů po digitální transformaci
Letošní výsledky ukazují šíři oblastí, ve kterých se dnes digitální projekty soutěží o pozornost zákazníků. V kategorii E-commerce – malý B2C projekt zvítězil nový e-shop Ryoru od FG Forrest, mezi velkými B2C projekty uspěla kulina od dkLAB a Proof & Reason. V B2B e-commerce porota ocenila portál Lunys od agentury Riešenia.
V kategorii firemních webů uspěly MirandaMedia Group a Proof & Reason. Brandovou kampaň pro Footshop „Tyhle tenisky jsou i pro starý“ vytvořily Proficio Marketing a YYY agency. V SEO kategorii zvítězil projekt eVisions Advertising pro MONETA Money Bank, který pracoval s proměnou organické návštěvnosti v reálné obchodní výsledky.
Porota ocenila také produktový design, videoreklamu, firemní komunikaci, influencer marketing nebo kariérní komunikaci. V produktovém designu zvítězil Bookolo system od Newlogic Digital, v kategorii Videoreklama kampaň značky Koli od Pickerly a v Influencer marketingu projekt „Dlouhá cesta s Fjällräven“ od Taste.
Za zmínku stojí také kategorie Digitální transformace, v níž zvítězil projekt pro PRO-DOMA od BlueGhost.cz. Obsahový marketing ovládla obnova sociálních sítí značky HT dveře a v Retenčním marketingu uspěl projekt pro Triolu, který využívá doporučení v CDP a podle názvu projektu zdvojnásobil revenue z e-mailů.
Osobností českého digitálu je Pavlína Zychová
Vedle projektů a jejich tvůrců WebTop100 každoročně oceňuje také osobnost, která výrazně ovlivňuje český digitální obor. Letos zvítězila Pavlína Zychová, CEO a spoluzakladatelka MyStay. Na druhém místě skončila Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka a CEO platformy Forendors.cz, třetí příčku obsadil Michal Pěchouček, rektor ČVUT a odborník na umělou inteligenci.
WebTop100 letos slaví 25 let existence. Soutěž během této doby podle pořadatelů prošla spolu s celým digitálním trhem výraznou proměnou – od prvních firemních prezentací až po datově řízené kampaně a digitální transformaci celých firem. Její letošní výsledky tak vedle konkrétních ocenění ukazují také to, jak široké dnes digitální prostředí je a jak moc se v něm stírají hranice mezi marketingem, technologiemi, obchodem a samotným fungováním firem.
Kompletní výsledková listina: