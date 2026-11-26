Středočeský zámek Loučeň zahájil další ročník své tradiční vánoční expozice. Od 17. listopadu do 17. ledna 2027 se zde koná již devátý ročník projektu Příběh vánočního stromečku, který letos nese název Největší vánoční příběhy.
Zámecké komnaty letos zaplní více než dvacet tematicky ozdobených stromků inspirovaných známými vánočními příběhy, filmy, koledami a tradicemi z různých koutů světa. Návštěvníci se mohou setkat s Ježíškem, Louskáčkem, Myším králem, sobem Rudolfem nebo nahlédnout do legendární skříně Jindřišky z filmu Pelíšky. Podle majitelky zámku Kateřiny Šrámkové nabídne letošní expozice řadu překvapení. Součástí prohlídek bude například připomínka domu z Chicaga, ve kterém už více než třicet let bojuje s nástrahami malý Kevin ze snímku Sám doma. Chybět nebudou ani příběhy spojené s nejslavnějšími vánočními písněmi či tradicemi z různých zemí světa.
Atmosféru dokreslí ručně vyráběné ozdoby z české sklárny Koulier, která je dlouhodobým partnerem projektu. Každý kus vzniká jako originál a navazuje na tradici českého sklářského řemesla.
Světelné labyrinty i večerní show
Výraznou součástí programu budou také světelné instalace v zámeckém areálu. Návštěvníci mohou projít Labyrinty světla a Ráj srdce, přičemž každý den od 16 hodin se tisíce světel rozsvítí v Labyrintáriu i na zámeckém mostě. Den následně zakončí světelně-hudební projekce promítaná na průčelí zámku. Zámek Loučeň bude během vánoční sezony otevřen každý den, včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku. Organizátoři očekávají tradičně vysoký zájem návštěvníků nejen z regionu, ale i z Prahy, odkud je Loučeň vzdálena přibližně hodinu jízdy autem.
Loučeň patří mezi nejaktivnější české památky v oblasti zimního cestovního ruchu. V loňském roce získala ocenění Český Goodwill 2025 v kategorii Tradice a uspěla také v programu Inspirativní památka Ministerstva pro místní rozvoj, který vyzdvihl její dlouhodobou práci v oblasti zpřístupňování kulturního dědictví.