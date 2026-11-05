Vánoční dárek na poslední chvíli řeší 81 % Čechů. Největší oříšek jsou kolegové

Vánoční dárky se zdaleka netýkají jen nejbližší rodiny. Češi obdarovávají také kamarády, kolegy nebo vzdálenější příbuzné. A právě u lidí, jejichž zájmy a přání dobře neznají, začíná být výběr dárku problém. Podle průzkumu společnosti Allwyn Česko, který na vzorku 1 022 respondentů realizovala prostřednictvím platformy Instant Research agentura Ipsos, se 81 % Čechů alespoň někdy před Vánoci dostane do situace, kdy musí nečekaně sehnat drobný dárek. Téměř čtyři z deseti lidí navíc přiznávají, že u obdarovaných, které dobře neznají, často nevědí, čím je potěšit.
Vánoční obdarovávání tak má širší záběr, než by se mohlo zdát. Dárky pro kamarády pořizuje 48 % Čechů, kolegům je dává 31 % a vzdálenější příbuzné obdarovává 27 % respondentů. Právě u těchto skupin se přitom střetává několik problémů najednou: člověk často neví, co má druhý rád, nechce kupovat zbytečnost a zároveň nechce za drobnou pozornost utratit příliš mnoho. U dárku pro kolegu, známého nebo vzdálenějšího příbuzného je proto pro 93 % Čechů horní hranicí částka 500 korun. U nejbližší rodiny jsou Češi výrazně štědřejší – 35 % respondentů by za dárek pro blízkého příbuzného utratilo více než 2 000 korun.
Ani pečlivé plánování přitom nezaručí, že se člověk vyhne vánočnímu nákupu na poslední chvíli. Když taková situace nastane, Češi nejčastěji míří do trafik, obchodních center nebo na e-shopy. Hledají především univerzální dárek, který je cenově dostupný a nevyžaduje dlouhé přemýšlení. Mezi drobnými vánočními pozornostmi se vedle oblečení, kávy, čaje nebo sladkostí objevují také stírací losy a loterijní tikety. Zmínilo je 26 % respondentů a při výběru dárku do 100 korun by po nich sáhlo 32 % Čechů.
Právě nízká cena a jednoduchost mohou být u podobných dárků rozhodující. Podle průzkumu považuje 86 % Čechů stírací los za vhodný drobný dárek alespoň pro někoho ze svého okolí. Nejčastěji by jej darovali kolegům nebo kamarádům. Lidé na takovém dárku oceňují především možnost udělat radost a pobavit – tento důvod uvedlo 49 % respondentů. Téměř polovina, konkrétně 48 %, pak oceňuje, že je možné podobný dárek snadno sehnat i na poslední chvíli.
Vánoční Zlatá rybka, Zlatá šupina, Vánoční přání, Zlaté prasátko nebo Adventní kalendář
Allwyn na tento vánoční zvyk letos navazuje vlastní nabídkou stíracích losů s vánočními motivy. Patří mezi ně například Vánoční Zlatá rybka, Zlatá šupina, Vánoční přání, Zlaté prasátko nebo Adventní kalendář. Los tak může fungovat jako samostatná drobná pozornost, doplněk k většímu dárku nebo součást vánočního přání. Podle Evy Novákové, manažerky kategorie stíracích losů ve společnosti Allwyn Česko, je jejich výhodou také prvek překvapení: obdarovaný až do setření neví, co vlastně „rozbalí“.
Vánoční překvapení navíc podle Allwynu nemusí skončit u dárků. Společnost během prosince připravuje mimořádná slosování a prémie ve svých loteriích. Sportka během čtyř adventních nedělí postupně rozdá deset milionových prémií, přičemž počet prémií se bude každou neděli zvyšovat. Na Štědrý den má v mimořádném slosování přibýt dalších 24 milionářů a na Silvestra dalších deset. Eurojackpot pak 29. prosince nabídne hru o byt v Praze v hodnotě 20 milionů korun.