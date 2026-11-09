Stovka řečníků, klíčové trendy, které mění svět komunikace. Co uvidíte na Foru Media

Proměny komunikace ve světě konfliktů a hrozeb. Tak zní podtitul letošního ročníku největší oborové konference věnované médiím, marketingu a komunikaci Forum Media, která se uskuteční již 10. listopadu v pražském O2 universu.
Na konferenci se představí stovka řečníků ze světa i České republiky, mimo jiné se budete moci setkat s odborníkem na budování značek a tvůrce proslulé kampaně Dove Za skutečnou krásu Joahem Santosem, se šéfkou vlivného Institute for Public Relations Tinou McCorkindale či jedním z nejvyhledávanějších PR konzultantů Markem Borkowským, který spolupracoval mimo jiné s Michaelem Jacksonem či Michailem Gorbačovem.
Z českých spíkrů se můžete těšit například na člena představenstva Seznamu Matěje Huška, který ukáže, jak nejvlivnější česká technologická firma pracuje se zpoplatněným obsahem. Vystoupí také generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral. Jako zvláštní host se představí pražský arcibiskup a metropolita Stanislav Přibyl. K vrcholům celodenního programu bude patřit také rozhovor Veroniky Deckerovés Vojtěchem Kotkem, který patří k nejoblíbenějším tvářím českých obrazovek současnosti.
Kompletní program všech stageí najdete zde. Medailonky jednotlivých spíkrů pak zde.
Nezapomeňte, Forum Media startuje v 9:00 toto úterý 10. listopadu v O2 universu.