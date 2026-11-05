Signal Space představí čtyři projekty virtuální reality. Výstava potrvá jen šest dní

Pražská galerie Signal Space připravuje krátkodobou výstavu zaměřenou na umění ve virtuální realitě. Projekt Nespoutané světy nabídne od 10. do 15. listopadu čtyři instalace, včetně světové premiéry projektu yportnE a české premiéry Knihovny snů.
Signal Space rozšíří svůj výstavní program o projekt Nespoutané světy, který vzniká ve spolupráci s festivalem ART*VR. Jejich první společný projekt představí čtyři díla využívající virtuální realitu jako prostředek současného uměleckého vyjádření. Výstava bude přístupná pouze šest dní v prostoru Black Box a doplní stávající expozici galerie.
Program zahrnuje projekty Knihovna snů, Koloběh, Propustné bytí a yportnE. Jednotlivá díla se věnují například lidským snům, kolektivní paměti, vztahu člověka k přírodě nebo proměnlivosti okolního světa. Návštěvníci je budou moci poznat prostřednictvím VR headsetů, které je přenesou do digitálně vytvořených prostředí. Jednotlivé zážitky trvají přibližně sedm až dvacet minut.
„V Signal Space chceme ukazovat různé podoby digitálního umění a dávat návštěvníkům důvody, proč se vracet. Spolupráce s ART*VR nám umožňuje představit autory, kteří pracují s virtuální realitou každý úplně jinak. Můžete se ocitnout uvnitř cizího snu nebo sledovat, jak se kolem vás proměňuje krajina. Zajímá nás, co taková zkušenost v člověku zanechá a jak ovlivní jeho pohled na svět, do kterého se po sundání headsetu vrátí,“ říká Petr Suchánek, ředitel Signal Space.
Čtyři projekty, dvě premiéry
Jedním z hlavních bodů programu bude Knihovna snů autorek Zhenyi Rzheznikové a Aliny Mikhalevy Savelyevy. Dvacetiminutový projekt propojuje sny lidí z různých historických období a geografických prostředí. Jejich opakující se motivy, obavy a pocity převádí do monumentálních virtuálních staveb. Dílo se zároveň zabývá tím, jak se do osobního světa snů promítají historické události, politický tlak a kolektivní zkušenost. V Signal Space půjde o českou premiéru.
Další projekt Koloběh vytvořili Matunda Groenendijk a Amit Palgi. Zaměřuje se na opakování, samotu a hledání smyslu v životě, v němž se některé situace a události neustále vracejí. Slovenská umělkyně Patrícia Chamrazová v díle Propustné bytí naopak zkoumá vztah člověka k přírodě. Vychází přitom z výzkumu nejstarších forem života na Zemi a prostřednictvím virtuálního prostředí proměňuje známou krajinu v organický systém. Osmiminutová instalace pracuje s rozpadem přírodních struktur na částice a stírá hranice mezi lidským tělem a jeho okolím.
Světovou premiéru bude mít experiment yportnE autorek Anastasiyi Yakubouskayi, Ekateriny Kharchenko a Moniky Sabotové. Sedmiminutové dílo pracuje s geometrickými strukturami, rozpadajícími se budovami a abstraktními obrazy, které znázorňují napětí mezi řádem a chaosem. Název projektu je obrácenou podobou anglického slova entropy, tedy entropie.
Festival ART*VR se od roku 2023 zaměřuje na umění ve virtuální realitě a imerzivní zážitky. Signal Space, projekt týmu Signal Festivalu, představuje v pražské Staroměstské tržnici české i zahraniční digitální umění.
Výstava Nespoutané světy bude v prostoru Black Box galerie Signal Space v pražské Rytířské ulici přístupná od 10. do 15. listopadu. Vstupné činí 200 korun nad rámec běžné vstupenky do galerie.