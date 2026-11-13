Radio Awards 2026 představí 21 rozhlasových kampaní z Plzeňského kraje

Jejich kvalitu posoudí odborná porota složená z programových ředitelů předních českých rádií. Vítězové budou vyhlášeni 24. listopadu při slavnostním večeru v Plzeňském Prazdroji.
Soutěž Radio Awards, kterou pořádá mediální zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia, vstupuje do fáze odborného hodnocení. Zaměřuje se na využití rádia v marketingové komunikaci regionálních firem a institucí, a to při budování značky, podpoře prodeje, náboru zaměstnanců nebo propagaci turistických cílů. Letošní ročník se soustředí na Plzeňský kraj a představí celkem 21 přihlášených kampaní.
Porota složená z programových ředitelů předních českých rádií se zaměří nejen na kreativní zpracování, ale také na schopnost kampaní naplnit stanovené komunikační cíle. Hodnotit bude srozumitelnost sdělení, originalitu, zapamatovatelnost i práci s hlasem, hudbou a dalšími zvukovými prvky. Důležitou součástí posuzování budou rovněž výsledky komunikace a její přínos pro zadavatele. U komplexnějších projektů porota zohlední také výběr rozhlasových formátů a jejich propojení s digitálními kanály, soutěžemi, akcemi, sponzoringem nebo moderátorskými vstupy. Soutěž tak vedle samotné kreativity sleduje i to, jak rádio funguje jako součást širší marketingové strategie.
Ocenění se udělují ve čtyřech kategoriích: Nejlepší náborová rozhlasová kampaň, Nejlepší rádiový spot, Cena odborné veřejnosti a Nejlepší rozhlasová kampaň Plzeňského kraje. V hlavní kategorii jsou nominováni TUTO TOPÍ, InterCora, Šumava Tourism, Wellness Club Plzeň a Agentura event4 s projektem Elimon Fresh festival. V náborové kategorii se o ocenění ucházejí tři společnosti, zatímco kategorie Nejlepší rádiový spot zahrnuje deset nominovaných projektů.
Soutěž má ukázat různé způsoby využití rozhlasové reklamy v regionálním marketingu. Mezi oceněnými projekty předchozích ročníků byly kampaně z oblasti náboru, cestovního ruchu, služeb, kultury, vzdělávání i lokálních produktů. Podle organizátorů je cílem představit konkrétní příklady komunikace, které mohou být inspirací také pro další regionální zadavatele.
Vítězové letošního ročníku budou vyhlášeni 24. listopadu v Plzeňském Prazdroji. Součástí slavnostního večera bude předání cen a prezentace soutěžních spotů a kampaní. Programem provede moderátor Hitrádií Jirka Pelnář, hudebním hostem bude Olga Lounová. Generálním partnerem soutěže je OMEXOM GA Energo, hlavním partnerem společnost 3MAR ENERGO.