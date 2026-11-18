Navzdory vytrvalému dešti dorazilo na letošní Korzo Národní více než 100 tisíc návštěvníků. Organizace Díky, že můžem zároveň vyslala silný vzkaz o významu občanské společnosti, svobodné kultury a nezávislých médií. Program nabídl rekordních více než 160 akcí včetně debat o budoucnosti médií, veřejné diskuse či radikalizaci online prostoru.
Letošní oslavy 17. listopadu na Korzo Národní navštívilo podle prvotního odhadu operátora T-Mobile více než 100 tisíc lidí. Další zájemci se zapojili na dálku prostřednictvím online programu, v jehož rámci zapálili více než tisíc virtuálních svíček. Akce se navíc uskutečnila v plném rozsahu díky mimořádné vlně podpory veřejnosti a dárců. Jedním z nejsilnějších momentů letošního ročníku se stalo vystoupení Ewy Farné, která jako utajený host zazpívala z balkonu Paláce Metro Modlitbu pro Martu. Organizátoři její identitu odhalili až v 17:11 a publikum ji podle pořadatelů odměnilo nejdelším potleskem v historii akce.
Nejen vzpomínání. Organizátoři otevřeli otázku budoucnosti médií
Vedle připomínky událostí roku 1989 se letos výrazněji než v minulosti dostala do popředí témata související s aktuálním stavem demokracie. Ve svém listopadovém prohlášení organizace Díky, že můžem upozorňuje na rostoucí nejistotu kolem budoucnosti nezávislých médií, svobodné kultury, fungování občanských organizací i kvality veřejné debaty. „Žijeme v období nejistoty. Znovu se ptáme, jak pevné jsou věci, které jsme si možná zvykli považovat za samozřejmé. Jak nezávislá budou média. Jaký prostor bude mít svobodná kultura,“ uvádí organizace ve svém prohlášení. Právě tato témata podle organizátorů vysvětlují mimořádnou odezvu veřejnosti. Podpora návštěvníků i dárců je podle nich důkazem, že otázky svobody, demokracie a otevřené společnosti zůstávají pro českou veřejnost důležité.
Význam médií dokládá i okruh partnerů letošního ročníku. Generálním mediálním partnerem byla Česká televize, hlavním mediálním partnerem Český rozhlas Radiožurnál. Mezi další mediální partnery patřily tituly a stanice jako Deník N, Týdeník Respekt, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Radio Wave, Český rozhlas Vltava nebo Refresher.
Signál pro občanskou společnost
Pořadatelé letos opakovaně zdůrazňovali motto „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás.“ Právě vysoká návštěvnost navzdory nepříznivému počasí i rekordní podpora veřejnosti podle nich ukázaly, že témata svobody, demokracie a občanské odpovědnosti letos rezonují silněji než kdykoli v předchozích letech.