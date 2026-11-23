Agentura POS Media získala v prestižní soutěži osm cen v sedmi kategoriích!
Osm cen v sedmi kategoriích. Takový je výsledek, se kterým přední instorová agentura POS Media odchází z letošních POPAI Awards. Za tímto úspěchem stojí 16 přihlášených nosičů a 18 přihlášek, které agentura do soutěže poslala. Výčet oceněných realizací přitom ukazuje, že POS Media nestaví na jednom typu vystavení ani na jednom produktovém segmentu.
Od sladkostí po světelnou komunikaci
V kategorii potravin získala POS Media první místo za vystavení pro značku Margot a druhé místo za KitKat. První příčku obsadila také v kategorii péče o zdraví s realizací pro značku Fa a ve světelné komunikaci s projektem shop-in-shop Heineken. Druhá místa přidala v kategorii drogerie za vystavení Dove a v kategorii Pet food za Whiskas. V nápojových kategoriích získalo třetí místo vystavení Bacardi v kategorii nealko a třetí příčku obsadila také realizace pro Habánské sklepy v kategorii alkoholických nápojů.
„Těší nás, že naše projekty uspěly v tak různorodých kategoriích. Je to pro nás potvrzení, že dokážeme hledat řešení podle konkrétní značky a nákupní situace, ne podle jedné univerzální šablony,“ říká Dana Běloušková, ředitelka POS Media Czech Republic.
Kreativita musí obstát v provozu
V POS komunikaci se totiž dobrý nápad nedá oddělit od provedení. Návrh musí respektovat rozměry prodejny, pohyb zákazníků i provozní zátěž. Zvolené materiály a konstrukce musí umožnit výrobu, dopravu a instalaci, vystavení musí být stabilní a praktické. Přitom nesmí ztratit to nejdůležitější: schopnost přitáhnout pozornost k produktu a podpořit značku právě ve chvíli, kdy se zákazník rozhoduje.
„V našem oboru nestačí vytvořit něco, co dobře vypadá na papíře. Řešení musí fungovat v konkrétní prodejně, odpovídat potřebám klienta a zároveň být srozumitelné a atraktivní pro zákazníka,“ popisuje Dana Běloušková. Právě propojení kreativity, technického řešení a kvalitní realizace podle ní odlišuje poutavý návrh od skutečně funkčního POS vystavení.
Také hodnocení POPAI Awards zohledňuje mnohem víc faktorů než první vizuální dojem. Soutěž probíhá ve dvou kolech: porotci nejprve posuzují soutěžní podklady, fotografie a případná videa, poté hodnotí fyzické exponáty. Sledují design, originalitu a inovativnost, soulad s produktem, technické řešení, kvalitu výroby i relevanci pro zákazníka v prodejním prostředí. Soutěž tak prověřuje nápad i jeho provedení.
Projekt, který propojuje celou agenturu
„Pro POS Media ale POPAI zdaleka neznamená jen samotné soutěžní klání. Je to svého druhu celofiremní projekt, který agenturu provází téměř celý rok a propojuje lidi napříč jednotlivými týmy,“ uvádí Dana Běloušková. Začíná už u práce s klienty a hledání vhodných realizací, pokračuje přes kreativní návrhy, produkci a instalaci a vrcholí také marketingovou komunikací a přípravou přihlášek a soutěžních materiálů. Na výsledku se tak podílejí lidé z celé řady oddělení.
„POPAI nás spojuje napříč agenturou. Každý do něj vnáší svou část práce a zkušeností, a právě díky tomu můžeme společně představit projekty, za kterými stojí tolik různých profesí. Zároveň je to pro nás motivace posouvat realizace zase o krok dál,“ říká ředitelka POS Media.
Účast v soutěži je pro agenturu také příležitostí získat nezávislou zpětnou vazbu a porovnat vlastní práci s projekty dalších agentur a dodavatelů. „Člověk díky tomu vidí naši práci v širším kontextu a může se inspirovat tím, kam se obor posouvá. Ocenění jsou navíc uznáním práce všech, kteří se na realizacích podílejí – od prvního návrhu až po instalaci v prodejně,“ dodává Běloušková.
Úspěchy doma i v zahraničí
Letošní výsledek navazuje na předchozí úspěchy agentury. V roce 2025 získala POS Media na POPAI Awards 11 ocenění. V roce 2026 pak přidala tři zlaté ceny na Shop! Global Awards za projekty Magnum, Purina Gourmet a Proud.
„Každá cena je samozřejmě příjemná, ale největší hodnotu má pro nás to, když se podaří spojit dobrý nápad s výsledkem, který klientovi skutečně pomáhá a zákazníkovi usnadňuje orientaci nebo zpříjemňuje nákup,“ konstatuje ředitelka POS Media.
Osm letošních ocenění tak představuje nejen úspěšnou soutěžní bilanci, ale především průřez prací POS Media napříč značkami, kategoriemi a podobami komunikace v místě prodeje. „Na letošním ročníku byla k vidění spousta krásných, kreativních i technicky zpracovaných nosičů a o to větší radost máme, že se našemu týmu podařilo i v takto konkurenčním prostředí uspět. Všem oceněným moc gratulujeme!“ uzavírá Dana Běloušková.