Osmnáctý ročník soutěže POPAI AWARDS 2026 potvrdil, že retailová komunikace u nás prožívá mimořádně dynamické období. Do nejvýznamnějšího oborového klání v našem regionu se přihlásilo více než 160 projektů, které představily to nejzajímavější z oblasti kreativity, inovací a efektivní komunikace v místě prodeje. Výrazný zájem soutěžících i vysoká úroveň přihlášených realizací jsou jasným důkazem vitality oboru, jeho potenciálu a rostoucí prestiže samotné soutěže.
POPAI AWARDS není jen přehlídkou nejlepších realizací, ale také důležitou branou k mezinárodnímu uznání. Úspěšné projekty získávají příležitost poměřit své kvality s evropskou i světovou konkurencí v prestižních soutěžích Shop! AWARDS Paris a Shop! Global Awards. Soutěž tak dlouhodobě propojuje domácí kreativní scénu s mezinárodním prostředím a pomáhá zviditelňovat inovace a talent za hranicemi.
Letošní soutěžní expozice nabídla v rámci 20 kategorií inspirativní průřez současným retailem – od originálních POP médií a inovativních řešení obchodních interiérů přes komplexní store koncepty a udržitelné realizace až po digitální komunikaci a integrované kampaně.
Odborné hodnocení bylo v rukou respektovaných odborníků a významných osobností českého a slovenského retailového trhu, kteří svými zkušenostmi a profesní erudicí garantovali vysokou úroveň soutěže. Projekty porota hodnotila ve dvou kolech. Letošní ročník navíc přinesl další inovace v systému hodnocení i organizaci soutěže.
Soutěžní expozice se stala jedním z hlavních zdrojů inspirace pro účastníky prestižní oborové události POPAI DAY 2026, která se uskutečnila 19. listopadu v pražském O2 universu. Právě během slavnostního galavečera byly vyhlášeny výsledky letošního ročníku a odhalena jména těch, jejichž projekty letos nejvíce zaujaly odbornou porotu i širokou veřejnost.
Absolutním vítězem se stal projekt pro Diplomático od DAGO s.r.o.
Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže se stal projekt Shop-in-shop Diplomático od společnosti DAGO s.r.o., člen skupiny Anacot Capital, který byl vytvořen pro společnost Brown-Forman Czechia, s.r.o.
Koncept tohoto nepřehlédnutelného POP média využívá scénografické řešení, jehož hlavním úkolem je představit novou komunikační a vizuální podobu značky přímo v prostředí prodejny. Dominantní ornamentální rám vytváří pomyslné jeviště pro produkt a společně s dekorativním zeleným patternem, černou konstrukcí a krémovými plochami buduje osobitý svět značky. Historické a dekorativní motivy přitom dostávají současnou prostorovou podobu, která upoutá pozornost už na první pohled a dává vystavení vlastní charakter.
Diplomático pracuje také s autentickými prvky, které bychom u tradičního POS neočekávali – 3D reliéfním zrcadlem, závěsem nebo servírovacím tácem. Dostatečné nasvícení pak nechává vyniknout samotný produkt a podporuje jeho prémiové vnímání. Tyto prvky společně vytvářejí atmosféru spojenou se světem Diplomático a jeho servírováním. Výsledkem je řešení, které novou identitu GETA značky nejen vizuálně představuje, ale dává jí v retailu vlastní charakter a zážitek.
Odborná porota udělila Cenu za kreativitu společnosti King Art POS s.r.o. za exponát PREZENTÉR S DÁRKOVOU SADOU PRO NOVINKU – BOŽKOV NA PEČENÍ. Tato novinka dostala pro své uvedení na trh dvě rozdílné, ale vizuálně propojené podoby. Obě krabice pracují s tradičně laděnou grafikou, která odkazuje na svět domácího pečení – jemné ornamenty, krémové tóny, mosazné detaily a lehce retro styl vytvářejí dojem staré poctivé trouby a zároveň dávají celé novince vlastní charakter.
Dárková krabice je řešena jednodušeji, vysouvacím principem, a uvnitř ukrývá chňapku, vařečku a vykrajovátka na perníčky. Presentér jde ale ještě o krok dál a motiv trouby převádí téměř do skutečného objektu. Výsledkem jsou dva formáty, které nejen představují nový produkt, ale zároveň pomáhají vytvořit silnější příběh a podpořit jeho zalistování i samotný prodej.
Cenu publika získala společnost Sittardia s. r. o. za projekt SIS Biatlon Májka, který převádí svět televizního biatlonu do výrazného žlutého prodejního prostoru s dominantní prezentací značek Hamé a Májka. Koncept pracuje s motivem biatlonové střelnice, sklopnými srdci, sportovními prvky a postavou z kampaně. Hlavní produkt Májka je viditelný ze všech klíčových pohledů a doplňuje jej claim „Vezmi si zlatou Májku!“.
Velký SIS vytváří průchozí prostor s produktovou částí a obslužným či aktivačním pultem, mini SIS přenáší stejný komunikační koncept do menší plochy tradičního trhu. Řešení podporuje dostupnost různých formátů Májky, dalších paštik Hamé a rybích pomazánek, zvyšuje viditelnost hero produktu a propojuje zážitek ze sportovních přenosů s místem nákupu. Celkem bylo realizováno pět velkých a šest mini vystavení. Cílem bylo podpořit 360° kampaň, posílit znalost a hodnotu značek Hamé a Májka, zvýšit prodej paštik a vytvořit zapamatovatelný impulz k nákupu.