Lucky Brand přivezla na Career Expo Brno 2026 praktický workshop o tvorbě AI agentů

Jak se posunula tvorba AI agentů od jara 2026 a jak je využít v osobním i pracovním životě? I tomu se věnoval workshop agentury Lucky Brand na Career Expo Brno 2026. Vedl jej Jan Mareš, Digital Director agentury, který účastníkům představil aktuální možnosti tvorby AI agentů i zásadní změny v této rychle se rozvíjející oblasti.
Marketingová agentura Lucky Brand, člen Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA-MK), uspořádala 22. října 2026 v rámci sekce AI session veletrhu Career Expo Brno 2026 workshop Tvorba AI agentů v praxi. Akce se konala na brněnském výstavišti a zaměřila se na praktické využití umělé inteligence a tvorbu AI agentů pro osobní život i kariérní růst. Workshop vedl Jan Mareš, Digital Director agentury Lucky Brand, který účastníkům přiblížil aktuální stav tvorby AI agentů a hlavní změny a posuny, k nimž v této oblasti došlo od jara 2026. Navázal tak na podobný workshop, který společně vedli Jan Mareš a Ondřej Pešek z Lucky Brand v pražském O2 universum. „Tvorba AI agentů se rychle vyvíjí a s ní se mění také možnosti jejich praktického využití. Proto považujeme za důležité nejen představovat nové technologie, ale především ukazovat, jak s nimi mohou lidé skutečně pracovat a jak jim mohou pomoci v každodenních úkolech,“ říká Jan Mareš, Digital Director agentury Lucky Brand.
Cílem workshopu bylo převést téma AI agentů z roviny teoretických možností do konkrétní praxe. Účastníci si mohli odnést několik praktických postupů a inspiraci, které mohou využít při organizaci osobních aktivit, v pracovních procesech i při hledání nových způsobů, jak si pomocí umělé inteligence usnadnit každodenní činnosti. AI sekce na Career Expo Brno 2026 se konala pod záštitou České asociace umělé inteligence (ČAUI), jejímž členem je agentura Lucky Brand rovněž. Její účast na veletrhu tak navazuje na dlouhodobý zájem agentury o praktické vzdělávání v oblasti umělé inteligence a její využití v profesním prostředí.