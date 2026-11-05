Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Lucky Brand přivezla na Career Expo Brno 2026 praktický workshop o tvorbě AI agentů

Lucky Brand Expo Brno 2026

Jak se posunula tvorba AI agentů od jara 2026 a jak je využít v osobním i pracovním životě? I tomu se věnoval workshop agentury Lucky Brand na Career Expo Brno 2026. Vedl jej Jan Mareš, Digital Director agentury, který účastníkům představil aktuální možnosti tvorby AI agentů i zásadní změny v této rychle se rozvíjející oblasti.

Marketingová agentura Lucky Brand, člen Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA-MK), uspořádala 22. října 2026 v rámci sekce AI session veletrhu Career Expo Brno 2026 workshop Tvorba AI agentů v praxi. Akce se konala na brněnském výstavišti a zaměřila se na praktické využití umělé inteligence a tvorbu AI agentů pro osobní život i kariérní růst. Workshop vedl Jan Mareš, Digital Director agentury Lucky Brand, který účastníkům přiblížil aktuální stav tvorby AI agentů a hlavní změny a posuny, k nimž v této oblasti došlo od jara 2026. Navázal tak na podobný workshop, který společně vedli Jan Mareš a Ondřej Pešek z Lucky Brand v pražském O2 universum. „Tvorba AI agentů se rychle vyvíjí a s ní se mění také možnosti jejich praktického využití. Proto považujeme za důležité nejen představovat nové technologie, ale především ukazovat, jak s nimi mohou lidé skutečně pracovat a jak jim mohou pomoci v každodenních úkolech,“ říká Jan Mareš, Digital Director agentury Lucky Brand.

Cílem workshopu bylo převést téma AI agentů z roviny teoretických možností do konkrétní praxe. Účastníci si mohli odnést několik praktických postupů a inspiraci, které mohou využít při organizaci osobních aktivit, v pracovních procesech i při hledání nových způsobů, jak si pomocí umělé inteligence usnadnit každodenní činnosti. AI sekce na Career Expo Brno 2026 se konala pod záštitou České asociace umělé inteligence (ČAUI), jejímž členem je agentura Lucky Brand rovněž. Její účast na veletrhu tak navazuje na dlouhodobý zájem agentury o praktické vzdělávání v oblasti umělé inteligence a její využití v profesním prostředí.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_26_30_cover
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_26_30_cover
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Retail AI Agenti revoluce
Zadavatelé a značky
Příliš tichá revoluce v regálech
AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka

MAM Exkluzivně v časopise

Marketingový tým Global Payments, který má na starosti sedm zemí střední a východní Evropy včetně ČR a Slovenska
Zadavatelé a značky
Podnikatele čeká digitální skok
Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými
Kreativita a kampaně
Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost
Influencerka
Analýzy a data
Influenceři kritizující produkty mohou být pro značky důvěryhodnější
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
Tmobile AI reklama 2026 Najděte si více času být mezi svými
Kreativita a kampaně
Vánoční kampaň T-Mobile připomíná, že nejcennějším dárkem je náš čas a pozornost
Influencerka
Analýzy a data
Influenceři kritizující produkty mohou být pro značky důvěryhodnější
Media club prima
Média a trh
Televizní reklama u Media Clubu zdraží o 14 %. Novinkou bude super prime time
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ