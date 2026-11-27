Pražská botanická zahrada dnes zahajuje třetí ročník Křišťálové zahrady. Výstavu skleněných instalací doprovodí hudební kompozice vytvořené přímo pro tento projekt i prostorový zvuk Prague Philharmonia.
Křišťálová zahrada v Botanické zahradě hl. m. Prahy letos znovu propojí sklářské umění, světelné instalace a hudbu. Prague Philharmonia připravila pro třetí ročník výstavy pět nových skladeb inspirovaných vystavenými díly a atmosférou zahrady. Hudební dramaturgii sestavil klarinetista orchestru Jindřich Pavliš, který současnou autorskou tvorbu propojuje s nahrávkami z více než třicetileté historie orchestru. Inspirací mu bylo propojení skla, světla, přírody a hudby, které chtěl přenést také do zvukové podoby výstavy. „Naší volbou jsou nové skladby napsané přímo pro genius loci tohoto místa a klasická hudba v podání Prague Philharmonia,“ vysvětluje Pavliš.
Na nových kompozicích se podíleli Beata Hlavenková, Tomáš Reindl, Daniel Šoltis a soubor Clarinet Factory. Jejich tvorba reaguje na jednotlivé skleněné objekty různými způsoby. Tomáš Reindl ve skladbě Levitating Glass Bubbles hudebně zpracoval motiv volně se vznášejících skleněných bublin, zatímco Beata Hlavenková čerpala inspiraci z vystavených uměleckých děl i české poezie. Clarinet Factory do skladby Teplá kapka zapojili zpěvačku Kateřinu García, která v irštině odkazuje na keltské kořeny českého národa. Perkusionista Daniel Šoltis ve své kompozici Vibes nechává vyniknout zvuk starobylého vibrafonu. Na interpretaci čtyř z pěti nových skladeb se podíleli také hudebníci Prague Philharmonia.
Hudba jako součást prostoru
Nové skladby doplňují archivní nahrávky orchestru, které zahrnují klasická díla i další hudební polohy. Výběr pracuje například s tvorbou Antonína Dvořáka, Josefa Suka nebo Vítězslava Nováka, ale také s harfou Kateřiny Englichové či hlasem sopranistky Anny Maríi Martínez. V programu zůstává také kompozice Sklo Miloše Vacíka z prvního ročníku projektu. Její součástí jsou autentické zvuky zachycené při výrobě skla v ateliéru sklářského mistra Jiřího Pačinka.
Významnou roli v letošním konceptu hraje vícekanálový prostorový zvuk, který umožňuje šířit jednotlivé hudební vrstvy z různých směrů. Návštěvníci tak nebudou hudbu vnímat pouze jako běžný doprovod výstavy. Zvuk se stane součástí prostředí, ve kterém se pohybují mezi skleněnými objekty a světelnými instalacemi. Místy bude pouze dotvářet atmosféru zahrady, jindy vystoupí do popředí a ovlivní vnímání okolního prostoru. Na dramaturgii a realizaci hudební části se podílel Jindřich Pavliš, zvukové řešení a mix připravil mimo jiné Milan Cimfe.
Samotná výstava představí tvorbu českých i zahraničních umělců. Mezi živými rostlinami se objeví skleněné květy, sochy a monumentální instalace, které doplní světelné instalace společnosti Preciosa Lighting. Program rozšíří také videomapping From the Ground Up na kapli sv. Kláry, který připravily studentky UMPRUM. Zaměřuje se na proměnu přírodních surovin ve sklo a energii ukrytou v hotových uměleckých dílech.
Třetí ročník Křišťálové zahrady se koná od 27. listopadu 2026 do 14. února 2027. Večerní prohlídky s osvětlenými instalacemi, hudbou a videomappingem budou probíhat od čtvrtka do neděle vždy od 17 do 21 hodin. Hudební výběr projektu si bude možné poslechnout také mimo botanickou zahradu prostřednictvím playlistu na Spotify.