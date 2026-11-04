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Jak žije Maďarsko a jeho média po Orbánovi? Na Foru Media vystoupí reportér András Pethő

Andras Petho madarsko nezávislá žirnalistika
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Téměř pětadvacet let sleduje zákulisí maďarské politiky, korupci i vazby mezi státem a byznysem András Pethő. Spoluzakladatel investigativního centra Direkt36 prošel redakcemi serveru Origo, BBC World Service i deníku The Washington Post a podílel se na mezinárodních projektech Panama Papers nebo Pegasus Project. Výrazný ohlas získal také jeho dokument The Dynasty, který zmapoval podnikatelské impérium rodiny dlouholetého premiéra Viktora Orbána. Pethő vystoupí již příští týden v pražském O2 universu na konferenci Forum Media.

„V Praze chci mluvit o významu nezávislé žurnalistiky a o roli, kterou sehrála v Maďarsku během uplynulých šestnácti let autoritářského režimu Viktora Orbána,“ prozradil měsíčníku Marketing & Media, který konferenci spolupořádá. Dále bude mluvit o tom, jak se mediální scéna v Maďarsku proměňuje a jak si novináři i mediální domy zvykají na novou politickou i společenskou realitu. „V maďarském mediálním prostředí už ke změnám došlo. Propagandistická mašinerie, kterou Viktor Orbán během svých let u moci vybudoval, se rozpadá. Mnoho lidí z těchto médií bylo propuštěno, některá média ukončila činnost a další se nyní snaží posunout k neutrálnější a vyváženější pozici,“ připomněl Pethő.

Ten se zároveň podílel na několika mezinárodních novinářských projektech včetně slavných Panama Papers. Podobné projekty přitom podle něj představují dobrý způsob, jak se chránit. „Když jsme pracovali na některých investigacích a čelili právním hrozbám, bylo mnohem snazší se jim postavit s velkými partnery, jako jsou Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, Forbidden Stories nebo další významná média zapojená do podobných projektů. Je to tedy velmi dobrý způsob, jak provádět citlivé investigace,“ potvrzuje jeden z vlivných novinářů, kteří se podíleli na demontáži orbánovského Maďarska.

Chcete se setkat s Andrásem Pethő? Zúčastněte se již příští úterý 10. listopadu konference Forum Media. Největší oborová akce věnovaná médiím, marketingu a komunikaci se uskuteční v 02 universu a nabídne stovku řečníků ze světa i České republiky. Buďte u toho.

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