Letošní ročník konference Forum Media nabídl vystoupení stovky řečníků a navštívilo jej více než osm set profesionálů z oboru komunikace, marketingu, reklamy a médií. Hlavním tématem tentokrát byly proměny komunikace ve světě plném hrozeb a konfliktů a právě změny odvětví nejen v souvislosti s nástupem umělé inteligence byly častým tématem přednášek i neformálních diskusí v předsálí.
„Neznám jinou oblast byznysu, která by se za posledních 25 let tolikrát proměnila od základu jako komunikační agentury. Za tu dobu jsme zažily deset paradigmatických změn, kvůli kterým ceny klesly o 75 procent,“ shrnul to podstatné ve svém vystoupení Michael Farmer, člověk, který pět dekád působí v komunikační branži a poslední léta je konzultantem v oblasti proměny fungování velkých agentur.
Co zaznělo na Foru Media? Zde jsou některé klíčové teze vybraných řečníků.
Joah Santos (legenda marketingu): Celou kariéru jsem byl kritizován za to, že můj přístup je příliš niche. Ale pokaždé se ukázalo, že ta strategie je správná, protože vychází z tribální, tedy kmenové kultury, která i v dnešním světě vede k úspěchu.
Mark Borkowski (PR legenda): Určitě se naučíme, jak máme používat umělou inteligenci. Skutečnou výzvou je znovu si uvědomit, jak máme používat inteligenci svou vlastní.
Alan Smith (šéf datového oddělení Financial Times): Když se snažíte být jen hodně překvapiví a virální, mnohdy se vytrácí to, proč lidé média sledují, tedy smysl, informace, pravdivost… V konečném důsledku nejste užiteční.
Matěj Hušek, člen představenstva Seznam.cz: V AI razíme spíš punk přístup místo olympiády.
Lutfia Miňovská & Barbora Gavendová (Mattoni 1873): Na karlovarském festivalu jsme si potvrdily, že strategie je jen tak dobrá jako její exekuce.
Johana Kotišová (Amsterdamská univerzita): Snažit se oddělovat emoce od informací dnes již téměř nejde, zvláště v referování z válečných konfliktů nebo při přírodních katastrofách.
Thibaut Bruttin (šéf Reportérů bez hranic): Svoboda projevu a svoboda médií jsou dvě trochu odlišné věci. Není nezajímavé, že třeba zástupci USA dnes hodně mluví o tom prvním a to druhé zcela pomíjejí.
René Zavoral (šéf Českého rozhlasu): Vytvořili jsme pro reportéry speciální kufr, kde mají vše od techniky po základní potraviny, aby mohli vysílat doslova odkudkoli minimálně 24 hodin.
Prohlédněte si výběr z galerie fotek letošního ročníku
Kompletní galerii najděte přímo na webu konference Forum media.