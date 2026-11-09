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Důvěra, která trvá. dm podvanácté získala ocenění Nejdůvěryhodnější značka roku

Slavnostní předávání cen Nejdůvěryhodnější značka 2026 dm
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Společnost dm drogerie markt obhájila titul Nejdůvěryhodnější značka 2026 v kategorii Prodejci drogerie a toto ocenění získala již podvanácté. O vítězích rozhodl reprezentativní vzorek 4 000 českých spotřebitelů v průzkumu realizovaném agenturou NIQ. Všechny značky byly do výzkumu zařazeny automaticky na základě prodejů. Opakované prvenství je pro dm potvrzením dlouhodobé důvěry zákazníků a zároveň závazkem tuto důvěru každý den znovu naplňovat.

Důvěra ve značku vzniká při každodenních setkáních, od ochotné pomoci s výběrem přes příjemné prostředí prodejen až po vstřícné řešení zákaznických požadavků. Právě na těchto zkušenostech dm staví svůj přístup k zákazníkům. Opakované ocenění je pro společnost uznáním tohoto úsilí i motivací k dalšímu rozvoji služeb.

„Dvanácté ocenění v nás vyvolává stejnou radost jako to první. Důvěru zákazníků totiž nikdy nepovažujeme za samozřejmost. Každý den máme novou příležitost ukázat, že si ji zasloužíme: tím, jak nasloucháme, jak dokážeme poradit i jak řešíme situace, kdy něco nejde podle představ. Velké poděkování patří našim zákazníkům i všem spolupracovníkům, kteří dávají hodnotám dm konkrétní podobu,“ říká Jiří Peroutka, vedoucí resortu Marketing & Nákup společnosti dm.

Za úspěchem stojí práce spolupracovníků napříč celou společností. Týmy v prodejnách, logistických centrech a v dialogicu, sídle společnosti dm, společně přispívají k tomu, aby nákup v dm provázela dostupná pomoc, kvalitní služby a příjemná atmosféra.

Dvanácté vítězství je tak pro dm nejen důvodem k oslavě, ale také závazkem do dalších let: dál rozvíjet prostředí, v němž se zákazníci cítí dobře a do kterého se rádi vracejí.

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