Co mají společného Kofola, GymBeam a Česká televize? Důvěru Čechů

Tradiční české značky, mezinárodní hráči i nová jména ze světa sportu. Dvanáctý ročník ankety Důvěryhodné značky přinesl 91 vítězů napříč spotřebním zbožím, obchodem a službami. Poprvé se hodnotilo také televizní zpravodajství, v kategorii největší důvěru získala Česká televize.
Důvěra zákazníků se neukazuje jen u regálů supermarketů, důležitou roli hraje také při výběru banky, zdravotní péče nebo zdroje informací. A zatímco některé značky si přízeň spotřebitelů drží dlouhodobě, jiné dostávají příležitost uspět v nově sledovaných kategoriích.
Letošní ročník marketingového programu Důvěryhodné značky, jehož výsledky byly vyhlášeny 5. listopadu v pražském Cubex Centru, ukázal hlavně stabilitu zavedených jmen. Na předchozí úspěchy navázaly například Kofola, Jar, Dermacol nebo Igráček, mezi obchodníky své prvenství obhájily dm drogerie, Deichmann či IKEA, v bankovním sektoru opět uspěla Česká spořitelna.
Silnou pozici si udržují i další značky spojené s každodenními nákupy: nejdůvěryhodnějším prodejcem potravin se stal Kaufland, mezi privátními značkami zvítězil K-Jarmark a mezi online prodejci potravin Rohlík.cz. V kategorii balíkových služeb obhájila prvenství Zásilkovna.
Do hry vstupují fitness centra i televizní zprávy
Letošní novinky ukazují, jak široké spektrum služeb a produktů program postupně zahrnuje. Poprvé se samostatně hodnotila fitness centra a posilovny, kde zvítězila síť Form Factory, a sportovní výživa, ve které největší důvěru získal GymBeam.
Nově se oddělily kategorie alkoholického a nealkoholického piva. Zatímco mezi klasickými pivy uspěl Pilsner Urquell, nealkoholické kategorii vévodí Birell. „Kategorie nealkoholického piva stále roste a lidé po něm sahají i při jiných příležitostech než po klasickém pivu. Proto nám dává smysl hodnotit je zvlášť,“ vysvětluje Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti ATOZ Marketing Services.
Program letos rozšířily rovněž školní a kancelářské potřeby s vítězným KOH-I-NOORem, sanitární keramika se značkou Jika nebo trafiky, v nichž uspělo GECO. Pozornost si zaslouží také nová kategorie televizního zpravodajství. Na první místo se dostala Česká televize se svou hlavní zpravodajskou relací Události a zpravodajským kanálem ČT24. „Důvěra v informace patří k základům fungující demokracie. I proto jsme letos zařadili kategorii televizní zpravodajství,“ říká Matějka. Podle něj je důležité připomínat důvěru ve veřejnoprávní zpravodajství právě v době, kdy veřejnoprávní média čelí silnému tlaku.
O důvěře rozhodovaly čtyři tisíce Čechů
Výsledky dvanáctého ročníku vycházejí z průzkumu agentury NIQ, který probíhal v srpnu a září 2026 na reprezentativním vzorku čtyř tisíc českých respondentů prostřednictvím online dotazování.
V každé z 91 kategorií mohl zvítězit pouze jeden subjekt, kterému respondenti vyjádřili nejvyšší míru důvěry. Výsledky tak nepředstavují jeden společný žebříček značek, ale přehled vítězů jednotlivých segmentů trhu.
Program Důvěryhodné značky pořádá společnost ATOZ Marketing Services. Jeho cílem je mapovat důvěru českých spotřebitelů ve výrobky, obchod
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