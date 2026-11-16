Český rozhlas připravil k letošnímu Dni boje za svobodu a demokracii mimořádný program napříč svými stanicemi. Vedle tradičního živého vysílání z Národní třídy bude novinkou vlastní scéna Radiožurnálu zaměřená na témata mladé generace.
Radiožurnál bude 17. listopadu vysílat od 9 do 18 hodin přímo z Národní třídy. V programu se objeví například filozofka Tereza Matějíčková, rektor ČVUT Michal Pěchouček, signatářka Charty 77 Věra Roubalová Kostlánová nebo zástupkyně spolku Díky, že můžem Bára Stárek. Součástí vysílání budou také živá hudební vystoupení Kateřiny Marie Tiché a Adama Ďurici. Symbolicky v 17:11 zazní Modlitba pro Martu. Hlavní novinkou letošního programu je Žurnál stage na náměstí Václava Havla před Národním divadlem. Na scéně se od dopoledne do podvečera vystřídají mladí moderátoři Radiožurnálu, kteří se svými hosty otevřou témata duševního zdraví, dostupnosti bydlení, ekologie, umělé inteligence nebo života cizinců v Česku. Diskuse se budou věnovat také odkazu Václava Havla a úspěchům mladých lidí.
Program připravily také další stanice Českého rozhlasu. Český rozhlas Plus nabídne veřejné debaty o vlastenectví, antikomunismu a odkazu roku 1989 nebo přímý přenos Cen Paměti národa. Radio Wave vsadí na koncerty mladých interpretů z projektu Startér a debatu o vztahu mladé generace ke zpravodajství a informačnímu přehlcení. Vltava připravila diskuse o normalizační pop music, rozhlasové tvorbě i proměnách pražské klubové scény. Také Dvojka přizpůsobí vysílání výročí 17. listopadu. Nabídne debatu o odkazu roku 1989, připomene hudbu tehdejší doby a v pořadu Příběhy z kalendáře se zaměří na příběh písně Modlitba pro Martu. Mimořádný program Českého rozhlasu proběhne především na Národní třídě, v okolí Národního divadla, Divadle X10, Rock Café a dalších partnerských prostorách v centru Prahy.