České kampaně získaly šest nominací na evropské Effie. Za pěti stojí členské agentury AKA

Evropská soutěž marketingové efektivity Effie Awards Europe zveřejnila shortlist jubilejního 30. ročníku. Mezi 132 finalisty se probojovalo šest českých kampaní. Za pěti nominacemi stojí členské agentury Asociace komunikačních agentur (AKA) – VML, VCCP Prague a Triad Prague.
V rámci letošního ročníku prestižní soutěže Effie Awards Europe, jejímž organizátorem je Evropská asociace komunikačních agentur (EACA), se zatím českým agenturám v zahraniční konkurenci daří. Agentura VML (WPP) tři nominace se dvěma kampaněmi. Kampaň „How the Oldest Bank Got the Youngest Leaders“ (Nejstarší banka má nejmladší board), vytvořená pro Českou spořitelnu, postoupila do finále kategorie Best of Europe: Experiential Marketing. Práce „How We Doubled the Paralympics Viewership in Czechia“ (Jak získat dvojnásobek diváků paralympiády?) pro Český paralympijský výbor uspěla hned ve dvou kategoriích – Best of Europe: Media, Entertainment, Sports & Leisure a Best of Europe: Positive Change – Non-profit.
V kategorii Best of Europe: Beverage se dostala na shortlist kampaň „Reinventing Beer in the Country That Defined It“ (Obrátili jsme proud českého piva), kterou pro značku Proud od Plzeňského Prazdroje připravila VCCP Prague ve spolupráci s Publicis Groupe a dalšími partnery.
Triad Prague se na shortlist dostala s kampaní „Hey, a Bike! The Two Words That Taught Drivers to See Motorcycles“ (Hele, motorka!), připravenou pro BESIP a Českou asociaci pojišťoven. Nominaci získala v kategorii Positive Change: Social Good – Non-Profit. Šestou českou nominaci získala agentura Good Game (GGWP) s kampaní „KB and Mastercard: How Cha-ching Campaign Delivered Record Client Acquisition“ (KB a Mastercard: Jak Cinkačka vycinkala rekordní prodeje) pro Komerční banku a Mastercard. Práce uspěla v kategorii Best of Europe: Services.
Jubilejní ročník s rekordní účastí
Letošní 30. ročník Effie Awards Europe zaznamenal podle organizátorů nejvyšší počet přihlášek ve své historii. Do finále postoupilo celkem 132 přihlášek, z toho 70 v kategoriích Best of Europe, 31 v kategoriích Multi-Market a 31 ve speciálních kategoriích. Na hodnocení letošních přihlášek se podílelo téměř 350 odborníků z 33 zemí.
Vítězové Effie Awards Europe 2026 budou vyhlášeni 3. prosince na slavnostním galavečeru v Bruselu.
Kompletní seznam finalistů: