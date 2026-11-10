Cenu ADC Best of Creativity 2026 za výjimečnou kreativitu v soutěži Effie získala kampaň Hele, motorka!

Speciální ocenění ADC Best of Creativity, které společně udělují Asociace komunikačních agentur (AKA) a Art Directors Club Czech Republic (ADC) v rámci soutěže Effie Awards Czech Republic, letos získala kampaň Hele, motorka! agentury TRIAD Prague pro BESIP a Českou asociaci pojišťoven. O vítězi rozhodla samostatná porota složená ze členů a členek ADC, která mezi finalisty Effie vybírala práci s nejvýraznějším kreativním řešením.
Ocenění ADC Best of Creativity vyzdvihuje kampaně, které dokázaly spojit prokazatelnou účinnost s mimořádně kvalitním kreativním nápadem. Na rozdíl od tradičních kreativních soutěží se o cenu ucházejí pouze práce, které již prošly hodnocením v Effie Awards Czech Republic, tedy soutěží postavenou na měřitelných výsledcích marketingové komunikace, a umístily se na shortlistu.
„Kreativita není jen otázkou originality nebo zajímavého zpracování, je jedním z klíčových předpokladů funkční komunikace. Pomáhá značkám získat pozornost, odlišit se, a především se zapsat do paměti. Právě proto společně s AKA v rámci Effie samostatně oceňujeme kreativní řešení, která nejen zaujmou, ale zároveň prokážou svou účinnost. Chceme tím připomínat, že kreativita není něco navíc, ale má svou nezastupitelnou roli při dosahování obchodních i dalších komunikačních cílů,“ říká Julie Vernerová, executive director Art Directors Clubu a nezávislá kreativní ředitelka.
Vítěznou kampaň vybírá ze shortlistů Effie samostatná porota složená ze členů ADC. Porotci nejprve hodnotili finálové práce online a následně o vítězi rozhodli na samostatném zasedání 9. listopadu za účasti zástupců AKA a ADC.
Letošní porotu tvořili: Hana Mára (Addict Agency), Iva Nitkulinec (DDB.about95), Martin Charvát, Sam Sadovský (McDonald’s) a Jakub Havlík (Etnetera Motion).
Hele, motorka! Kreativní nápad, který mění chování řidičů
Cenu ADC Best of Creativity letos získala kampaň Hele, motorka! Kampaň, která naučila řidiče aut motorky skutečně vidět, z dílny agentury TRIAD Prague pro BESIP a Českou asociaci pojišťoven.
„Kreativita pro mě není o tom dělat věci jinak jen proto, abychom byli originální. Je o hledání nečekaných řešení skutečných problémů. A Hele, motorka! to ukazuje skvěle. Z komplikovaného problému dělá jednoduchý nápad, který může změnit lidské chování a zachraňovat životy. Chtěli bychom tímhle oceněním povzbudit klienty, aby se nebáli vykročit mimo zajeté koleje. Protože největší potenciál často mají právě nápady, u kterých se nemůžeme opřít o to, že už je někdo před námi vyzkoušel,“ shrnuje člen poroty ADC, Jakub Havlík, Head of Craft, Etnetera Motion.Kampaň měla zvýšit bezpečnost motorkářů tím, že naučí řidiče aut vědomě si všímat motocyklů. Místo tradičního varování využila jednoduchý návyk: při spatření motorky si říct „Hele, motorka!“. Sdělení šířila prostřednictvím televize, rádia, online komunikace, influencerů a venkovní reklamy. Podle výzkumu si tento návyk osvojilo 32 % řidičů. V roce 2025 zároveň meziročně klesl počet usmrcených motorkářů o 27,7 %, z 83 na 60.
„Kreativní porota při výběru vítěze speciální ceny hledala silnou, originální myšlenku dotaženou do špičkové exekuce. Právě toto propojení podle porotců u řady kampaní chybělo. Ocenili i krásně natočené práce, do užší debaty se ale dostaly především kampaně se silným insightem, výrazným nápadem nebo tvůrčí odvahou. Podstatné bylo, jak se jejich idea promítla do výsledného zpracování a jestli reálně ovlivnila chování lidí,“ uvedla Radana Čechová, výkonná ředitelka AKA.
„V Effie máme možnost dívat se na kreativitu z jiné perspektivy než u většiny kreativních soutěží – vidíme, co skutečně dokázala. Dobrý kreativní nápad není ten, který se zalíbí porotě nebo sbírá ocenění, je to nápad, který dokáže něco změnit. A právě takové práce chceme prostřednictvím ADC Best of Creativity vyzdvihovat i v budoucnu,“ říká Martin Svetlík, předseda Art Directors Club Czech Republic a Chief Strategy Officer McCANN Prague.
Ocenění propojuje kreativitu a efektivitu od roku 2020
Speciální cena vznikla v roce 2020 jako společná iniciativa AKA a ADC. Jejím cílem je zdůraznit význam kreativity pro účinnost marketingové komunikace a ocenit kampaně, které dokážou obě disciplíny úspěšně propojit.
V loňském roce získala ocenění agentura VML za kampaň „Nejstarší banka má nejmladší board“ pro Českou spořitelnu. Porota tehdy udělila také tři čestná uznání.
Vítěz ADC Best of Creativity 2026 byl představen 10. listopadu v rámci Effie Stage na konferenci Forum Media 2026. Jeho prvenství bylo oceněno ručně vyrobenou sklářskou trofejí z umělecké dílny Jiřího Pačinky.
Výsledky hlavní soutěže Effie Awards Czech Republic budou vyhlášeny 25. listopadu na slavnostním galavečeru v pražské Empire Hall ve Slovanském domě.
Ohol si Ptáčka! Jak OneBlade ukázal, že gaming umí prodávat
Philips OneBlade chtěl prokázat, že gaming dokáže přímo podporovat prodeje. Ve spolupráci s Warhorse Studios vznikla limitovaná edice strojku inspirovaná Kingdom Come: Deliverance II. Kampaň „Ohol si Ptáčka!“ využila gamingové influencery, humor a speciální herní obsah bez podpory klasické reklamy.
Všech 3 000 kusů se vyprodalo během sedmi hodin prodeje. Prodeje celé řady OneBlade v únoru meziročně vzrostly o 48 % a kampaň dosáhla přes 6,2 milionu impresí.
„Když máte chytrý a vtipný headline a talent na to vyhrát si se všemi exekucemi, najednou nemusíte mít velký mediální rozpočet. Přesně to jsme chtěli ocenit na kampani Ohol si ptáčka, která nás přesvědčila nejen svou hravostí, ale i povedeným craftem,“ říká Iva Nitkulinec, creative director, ddb.about95.
Práce za rohem: Jak nejnudnější hra ušetřila čas 50 000 Čechům
Kampaň měla oslovit mladší cílovou skupinu, posílit značku Práce za rohem a zvýšit počet stažení aplikace. Vznikla proto „nejnudnější hra na světě“ – simulátor 209 hodin dojíždění, dostupný pouze v aplikaci.
Kampaň přinesla 57 475 stažení aplikace v ČR, návštěvnost webu zvýšila o 28,77 % a vyhledávání značky o 27,58 %. Na Slovensku vzrostlo vnímání značky jako služby osvobozující od dojíždění o 20 procentních bodů.
„Kampaně pracovních portálů kreativitou obvykle neoslní. Tahle je výjimka: z jasného positioningu a trefného insightu vyrůstá výrazná exekuce, která mladé publikum zaujme, překvapí a hlavně pobaví,“ říká Hana Mára, Head of Creative v agentuře Addict.
Kampaň zasáhla 6,1 milionu lidí. Během prvního roku bylo online dokončeno 27 430 záznamů o nehodě a podíl služby na trhu nehod řešených bez policie dosáhl v prvním pololetí 2026 přibližně 22 %. Online řešení by při další nehodě upřednostnilo 56 % řidičů.
„Kampaň k Bouračce není jen prostý oznam nového digitálního způsobu nahlášení nehod, ale i skvělá ukázka, jak toto téma odlehčit. ‚Bum a ťuk‘ i celá barevnost komunikace tvoří krásný kontrast vůči jiným kampaním ve stejném segmentu, které často ukazují chladnou atmosféru nehod. Jako řidič oceňuji snížení stresu nejen z nehody jako takové, ale i z celkového procesu jejího řešení,“ říká Samuel Sadovský, Brand Marketing Manager, McDonald’s Czechia, Slovakia & Ukraine.