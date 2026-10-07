Světlo, světluška, naděje. Klaufland postavil ve Veletržním paláci Dílnu na světlo.

Společnost Kaufland zve návštěvníky letošního DesignBloku do prostoru, kde světlo není samozřejmostí. Interaktivní instalace Dílna na světlo, navržená ateliérem dvoutakt, propojuje originální design s podporou projektu Světluška. Návštěvníci si v ní vyzkoušejí orientaci ve tmě, pod vedením nevidomého průvodce si sestaví vlastní „světlušku” a jejím zakoupením přispějí na pomoc lidem se zrakovým handicapem.
Dílna na světlo staví na myšlence, že hodnotu světla si člověk nejlépe uvědomí ve chvíli, kdy o něj přijde. Návštěvníci nejprve vstoupí do temného prostoru, kde jim cestu pomáhá odhalovat 250 „světlušek“ reagujících na dotyk.
Zájemci si následně mohou u tzv. „strážců světla“ zakoupit krabičku s komponenty za doporučený dobročinný příspěvek 100 Kč a sestavit si vlastní svítidlo. Díky unikátnímu kinetickému světelnému čipu vyvinutému na míru reaguje lampička na pohyb a dotek. Sestavováním návštěvníky provedou zrakově handicapovaní průvodci, kteří se tak stávají přirozenou součástí celé instalace.
Hotovou lampičku si návštěvníci odnesou domů. 100 % výtěžku z prodeje poputuje přímo na podporu projektu Světluška, který pomáhá nevidomým a slabozrakým.
Od nápadu k tisícům světýlek
S ateliérem dvoutakt spolupracuje společnost Kaufland na DesignBloku již potřetí. Po úspěšné instalaci KAUF LOVE, která představila kolekci zaměstnaneckého volnočasového oblečení, vytvořené studenty UMPRUM pro Kaufland, a loňském experimentálním skleníku propojujícím design s tématy upcyklace a komunitních zahrad přichází s instalací na téma světlo. Na přípravě a realizaci letošní expozice pracoval ateliér pět měsíců. Během nich vzniklo celkem 2 250 světlušek – 250 z nich tvoří samotnou instalaci, další 2 000 jsou určeny přímo pro návštěvníky.
„Motiv světlušky skvěle propojí oficiální téma festivalu s projektem Světluška a zároveň dává vzniknout designovému produktu, který si lidé sami sestaví, odnesou domů a podpoří jím dobrou věc. Chtěli jsme, aby součástí instalace byl i autentický zážitek ze tmy, proto návštěvníkům při kompletaci světlušek pomáhají nevidomí či slabozrací průvodci,“ říkají autoři Max Koreis a Roman Mareš z ateliéru dvoutakt.
Dlouholetá pomoc v jiném světle
Letošní instalace navazuje na generální partnerství společnosti Kaufland s Nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška, které trvá již od roku 2019. Srdcem celé spolupráce je Fond Kaufland, který díky výtěžkům z tradiční vánoční sbírky celoročně pomáhá zrakově handicapovaným jednotlivcům i specializovaným organizacím po celé zemi. Společné aktivity se promítají také do známých projektů, jako je například Noční běh pro Světlušku nebo Kavárna POTMĚ.
„Se Světluškou spolupracujeme už řadu let a jsme opravdu rádi, že můžeme tento smysluplný projekt dlouhodobě podporovat. Vážíme si toho, že i díky tomu přibližujeme každodenní realitu lidí se zrakovým handicapem veřejnosti. Letošní DesignBlok nám umožnil toto téma spojit s designem a nabídnout návštěvníkům možnost podívat se na svět z jiné perspektivy. Věříme, že si z Dílny na světlo odnesou nejen originální svítidlo, ale také zážitek, který v nich zůstane dlouho po skončení akce,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.
Instalace Dílna na světlo bude součástí 28. ročníku DesignBloku od 7. do 11. října 2026 ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Letošní ročník pracuje s ústředním tématem světla jako se symbolem poznání, pravdy, naděje a života. Dílna na světlo toto téma převádí do osobního zážitku a zároveň ukazuje, že design může být způsobem, jak veřejnosti přiblížit život lidí se zrakovým handicapem.